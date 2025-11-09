以色列再收到遺體 哈瑪斯聲稱為2014年陣亡軍官
（中央社耶路撒冷9日綜合外電報導）以色列今天表示，已經透過紅十字會收到一具人質遺體。巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯稍早宣稱，這具遺體是死於2014年加薩戰爭的以國軍官戈丁。
法新社報導，以色列法醫專家預計會在遺體從加薩走廊（Gaza Strip）運抵以國後確認身分。
以色列總理辦公室的聲明寫道：「以色列已經透過紅十字會（Red Cross）收到一具已故人質的棺材，並移交給加薩走廊境內的以色列國防軍（IDF）和國家安全局（Shin Bet）人員。」
若確認身分，戈丁（Hadar Goldin）會是以哈戰爭從10月10日停火生效以來，哈瑪斯（Hamas）歸還的第24具已故人質遺體。
戈丁於2014年陣亡以來，遺體就一直留在加薩走廊。
哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列南部後，以哈戰爭持續了2年時間，而根據美國先前居中斡旋達成的停火協議，以色列把戈丁列入尋求歸還的已故人質名單。
停火生效之初，哈瑪斯手中有20名活著的人質，以及28具已故人質遺體。
哈瑪斯之後依據停火協議釋放所有活著的人質，並歸還23具死亡人質遺體。
作為交換，以色列釋放將近2000名巴勒斯坦囚犯，也歸還數百具在加薩走廊喪生者的遺體。（編譯：陳彥鈞）1141109
