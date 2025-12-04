以色列參加歐洲歌唱大賽 西班牙等4國抵制

在以色列獲准參賽後，荷蘭、西班牙、愛爾蘭和斯洛維尼亞都決定抵制歐洲歌唱大賽。

西班牙、愛爾蘭、斯洛維尼亞和荷蘭4日宣布，退出明年的歐洲歌唱大賽，因為主辦方決定，允許以色列參賽。（戚海倫報導）

歐洲歌唱大賽主辦單位舉行了會議，討論關於以色列參賽。這項流行音樂盛會，吸引全球數百萬觀眾。先前有人呼籲因為加薩戰爭，將以色列排除在外，有些成員威脅要抵制這項音樂盛會。

活動主要的組織者、歐洲廣播聯盟成員決定，不對以色列的參與進行投票，但表示應該引入有針對性的改變，以提高中立性。以色列總統赫佐格表示，他對歐洲廣播聯盟的決定感到高興，並且感謝所有捍衛以色列繼續參加歐洲歌唱大賽權利的人。以色列外交部長說，他對於抵制比賽的國家感到羞恥。

允許以色列繼續參賽的舉措引發了一些國家的抵制，西班牙廣播電視公司宣布西班牙退賽，西班牙是所謂「5大國」之一，這5大國對比賽的財政投入最大。愛爾蘭國家廣播公司發布聲明確認，「不會參與或播出」這次比賽。荷蘭廣播公司表示，不參與的決定「經過慎重考慮，是在廣泛收集各方利益相關者的資訊後做出的」，而斯洛維尼亞廣播電視台也公開宣布不會參賽。