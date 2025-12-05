以色列參賽引爆退賽潮! 愛爾蘭、西班牙等4國退出2026歐洲歌唱大賽

以色列獲准參加「歐洲歌唱大賽」的消息一出，愛爾蘭、西班牙、斯洛維尼亞和荷蘭四個國家的公共廣播公司隨即宣布退賽。 圖：翻攝自 X@Nexta TV

[Newtalk新聞] 一年一度以音樂與跨國交流為號召的歐洲歌唱大賽（Eurovision），因以色列的參賽資格陷入政治危機。據《衛報》與《Nexta TV》報導指出，歐洲廣播聯盟（EBU）日前拍板允許以色列參加 2026 年賽事後，愛爾蘭、西班牙、斯洛維尼亞與荷蘭四國公共廣播公司隨即宣布，將正式退出並抵制明年在維也納舉行的這場盛事。

據《衛報》報導指出，因加薩戰爭持續延燒，多國轉播單位先前要求重新審議以色列參賽資格，但 EBU 在日內瓦舉行的會員大會上，僅針對防堵政府或第三方不當干預投票機制進行表決，並未對以色列參賽資格啟動正式表決程序。EBU 聲明指出，多數會員認為「沒有必要再進行參賽投票」，賽事將依既定規劃舉行。最終有 65% 代表支持新規則、不再討論以色列參賽問題，23% 反對，10% 棄權。

對此，愛爾蘭公共廣播電台 RTÉ 率先表態拒絕參與 2026 年賽事，直指加薩龐大死傷與人道危機仍在擴大，「在這樣的情況下參賽是不可接受的」。西班牙國營電視台 RTVE 也宣布不轉播賽事與準決賽，並批評 EBU 決策程序「缺乏透明，令人無法信任」。荷蘭 Avrotros 與斯洛維尼亞 RTVSLO 亦相繼跟進退賽，直言在現況下參與賽事「已與公共價值嚴重衝突」。

西班牙文化部長烏塔松更公開力挺退賽決定，強調「不能在加薩發生如此規模人道災難的情況下，替任何國家粉飾太平，文化應站在人權與正義一方」。

另據《美聯社》報導，歐洲歌唱大賽研究專家弗利提斯指出，這很可能成為歷來最大規模的政治抵制行動，未來數週恐怕還會有其他國家加入。冰島公共媒體 RUV 也證實，內部董事會下週將召開會議，研議是否跟進退賽。

對此，以色列總統赫爾佐格則在社群平台發文表示，對於得以繼續參賽「感到欣慰」，並期盼賽事能維持「文化、音樂與跨國理解的初衷」。德國、奧地利、瑞士與盧森堡等國則表態支持以色列參賽。

目前退賽的國家中，西班牙身為「五大金主國」之一，愛爾蘭更是史上奪冠次數最多的國家之一，四國退賽勢必對 2026 年在維也納舉行的賽事規模與話題性帶來衝擊。EBU 則表示，最終參賽名單將於聖誕節前公布。

