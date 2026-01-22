以色列又砲轟加薩釀11人死 「人道採訪車」被擊中3記者亡



加薩砲火在停火協議下仍未平息。以色列21日的攻擊行動造成11名巴勒斯坦人死亡，包括2名男童和3名正執行人道採訪、拍攝難民營苦難的記者。這是以色列最新一起的攻擊事件，讓去年10月簽署的停火協議變得搖搖欲墜。

路透社報導，加薩的醫護人員表示，以色列21日對加薩中部與南部開火，造成11名巴勒斯坦人死亡，其中包括2名男童與3名記者。

巴勒斯坦衛生官員表示，以色列在這場空襲中，擊中了一輛汽車，造成3名巴勒斯坦記者喪生。當時他們正搭車前往加薩中部一處臨時營地，執行拍攝任務。醫護人員表示，在另一起事件中，以色列坦克對加薩中部進行砲擊，造成3人死亡，其中包括一名10歲男童。醫護人員說，在以色列對加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）進行的2起槍擊事件中，有2人喪生，包括1名13歲男童。加薩衛生部表示，另有3名巴勒斯坦人在其他以色列攻擊中死亡，使得當天的死亡人數至少達到11人。

2026年1月21日星期三，在加薩走廊中部扎赫拉，一輛印有埃及委員會標誌的損毀車輛停在路邊，此前以色列的空襲造成三名巴勒斯坦記者喪生。

3名記者執行人道採訪時遇難

以色列軍方針對記者身亡事件回應，部隊在加薩中部發現「數名操作隸屬哈瑪斯無人機的可疑人員」。軍方表示，「在確認身分後，由於該無人機對部隊構成威脅，以色列國防軍對操作無人機的可疑人員進行了精確打擊。」

巴勒斯坦記者辛迪加（Palestinian Journalists Syndicate）在一份聲明中表示，遇難的記者「當時正在執行一項人道的新聞任務，拍攝並記錄難民營中平民的苦難。」聲明中未提及這3人在拍攝時是否使用了無人機。

當地記者表示，他們的工作由埃及委員會贊助，該委員會負責監督埃及在加薩的救援工作。一名埃及安全消息人士證實，該車輛屬於該委員會，但未提供進一步細節。

川普的20點計畫未落實停火協議

保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）表示，自戰爭爆發以來，該組織已記錄加薩有206名記者與媒體工作者遭到殺害。該委員會指出，以色列從未公布任何正式調查結果，也未就其軍方造成的殺害事件追究任何人的責任。巴勒斯坦記者工會則表示，死亡人數已超過260人。以色列軍方表示，他們只針對戰鬥人員與軍事目標進行攻擊。

在加薩停火協議第一階段中，停止主要戰事，部分以色列軍隊撤出，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯則釋放人質以換取巴勒斯坦被拘留者。至於後續階段，其具體細節仍有待敲定，大致包括哈瑪斯須解除武裝、以色列部隊進一步撤離，並將成立一個在國際支持下的行政機構，以重建這片遭到摧毀、人口稠密的領土。

雖然哈瑪斯和以色列指控對方多次違反協議，但美國仍試圖持續推進20點和平計畫的第二階段，成立「和平理事會」（Board of Peace），負責監督加薩的停火；成立「加薩國家管理委員會」（National Committee for the Administration of Gaza, NCAG）作為巴勒斯坦官僚委員會，負責該地區的日常管理，包括環境衛生、公用事業和教育；成立名為「加薩執行委員會」（Gaza Executive Board）的次級行動委員會，專責投資與外交，負責協助聯合國高級專員辦事處及前述的NCAG治理加薩。

