以色列反對無效？ 川普：考慮對土耳其軍售F-35

法新社報導，美國總統川普(Donald Trump)29日表示，他正在考慮出售尖端的F-35戰機給土耳其。正在美國訪問的以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)對此抱持堅決反對立場。

川普在佛羅里達州海湖俱樂部(Mar-a-Lago)與尼坦雅胡會面時，被問到有關F-35戰機軍售案時說，「我們正非常慎重地考慮這件事」。

美國在2019年因為土耳其這個北大西洋公約組織(NATO)盟國，採購俄羅斯的S-400防空系統，因而將土耳其排除在洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)的F-35匿蹤戰機計畫之外。

然而，川普和土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)關係友好，儘管這位具有伊斯蘭主義背景的長期執政領袖，曾嚴厲譴責以色列在加薩的毀滅性攻勢。

以色列的政策制定人士認為，F-35戰機將使土耳其在可能發生的戰事中受益。以色列與土耳其對於飽受戰火蹂躪的鄰國敘利亞意見分歧。

當被問到以色列與土耳其的可能衝突時，川普稱艾爾段是「一個非常好的朋友」。「我們不會有問題」。他並表示，以、土兩國「什麼事都不會發生」。

川普在第一個任期時，也在阿拉伯聯合大公國承認以色列之後，同意出售F-35給這個國家。

川普最近也對出售F-35給沙烏地阿拉伯表達支持，儘管美國的長期政策是以色列必須對潛在的地區對手保持軍事優勢。 (編輯:柳向華)