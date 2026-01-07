以色列啟動鄰約旦邊界排雷作業 為建新防禦設施做準備

（中央社耶路撒冷7日綜合外電報導）以色列國防部今天表示，已開始在約旦邊界展開排雷行動，作為興建新邊境設施的一部分，目的是阻止武器走私。

法新社報導，國防部在聲明中指出：「總計約有500枚自1960年代末即埋設於此的老式反坦克地雷被銷毀。」

國防部釋出的畫面顯示，工人在約旦河谷（Jordan Valley）沿著現有邊境圍籬架設爆破裝置，並引爆地雷。

先前國防部曾表示，新的邊境設施將橫跨約500公里，從以色列併入的敘利亞南部戈蘭高地（Golan Heights）延伸至以色列南端的撒瑪爾沙地（Samar Sands）。

工程首階段將聚焦於約旦河谷，包括自1967年以來由以色列占領的約旦河西岸地區（West Bank）。

目前，幾乎整個約旦河西岸與以色列的交界都有設施分隔，其中部分區域已興建八公尺高的混凝土牆。

2025年12月，約旦邊界區域正式啟動施工時，負責該項目的國防部官員奧菲爾（Eran Ofir）少將說，完工後將是一道「智慧邊界」。

他說，該設施將包含「實體圍欄及監控系統、雷達、攝影機，以及先進通訊設備」。

目前，從約旦河西岸的90號公路沿線可見到設有感測器的簡易圍欄，標示出與約旦的分界。

邊境設施規劃於2024年11月展開，當時國防部長卡茲（Israel Katz）剛宣誓就任。

卡茲在2025年5月該項目正式獲批准後表示，設施建設是「針對伊朗試圖將東部邊界變成新恐怖戰線的關鍵戰略舉措」。

卡茲及其他以色列政界人士指控伊朗通過約旦邊界走私武器，供應給約旦河西岸難民營內的巴勒斯坦激進團體。（編譯：陳政一）1150107