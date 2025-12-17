以色列嚴控加薩物資！嬰兒活活凍死 孩童無多餘衣服保暖

編譯林浩博／綜合報導

嚴寒冬天，以色列仍死死控制流入加薩的人道物資，一名巴勒斯坦嬰兒，就因為缺乏基本保護，竟然活活凍死。近期的風暴「拜倫」（Byron）帶來了狂風暴雨，加深了當地苦難。一名媽媽哭訴，自己孩子連多出來的衣服都沒有，她只能生火想辦法把溼透的衣服烤乾，所棲身的帳篷根本無力阻擋寒冷風雨。

地中海地區的冬天多雨寒冷，加薩難民只能窩居在泡水的帳篷之中。（圖／翻攝自X平台 @PalPress24）

嬰兒活活凍死

加薩衛生部16日稱，兩週大的男嬰海爾（Mohammed Khalil Abu al-Khair）因搶救不及，於一天前死於嚴重失溫。半島電視台記者阿祖姆（Tareq Abu Azzoum）從加薩市報導，嬰兒凍死悲劇的背後，是以軍的戰爭「系統性摧毀」（systematically dismantled）當地民生的基本保護。

阿祖姆表示：「一家人棲身的帳篷，只能搭在潮濕的地上，沒有足夠的供暖、電力或衣服來保暖。由於糧食、燃料、帳篷與援助被禁，寒冷變得絕對致命。」

報導稱，以色列對加薩長達兩年的戰爭，摧毀了當地80%的建築物，數十萬民眾只能躲在簡陋的帳棚，或是在臨時搭建的避難所人擠人。

「想辦法把濕衣服烤乾」

最近風暴「拜倫」帶來的強風豪雨，更是造成帳篷淹水，甚至讓本就因戰亂受損的建築物倒塌，至少11人不幸罹難。

加薩市一名難民媽媽阿札莉亞（Umm Mohammed Assaliya）告訴半島電視台：「我們想辦法用火烤乾孩子們的衣服。他們沒有多餘的衣服。我感到筋疲力盡。我們的帳篷無法抵擋冬天。我們需要毯子。」

人道團體呼籲以色列開放物資不受阻礙地進入加薩，但據聯合國近東巴勒斯坦難民救濟及工程局（UNRWA）指出，以色列阻止由他們單位直接將物資送入加薩。

UNRWA於16日的社群貼文控訴：「一家人避難的大樓坍塌，造成民眾死亡的消息頻傳。也有消息說孩童因暴露於寒冷而喪命。這必須停止，援助必須現在就獲准運入。」

哈瑪斯痛批以色列違反停火

哈瑪斯也譴責以色列，不斷違反雙方之間的停火協議。10月11日是停火生效以來的第一個完整日子，但加薩衛生部數據顯示，自那天起，以方仍持續攻擊加薩，釀成至少393人死亡、1074人受傷。

以軍還於13日發動斬首行動，以空中打擊暗殺了哈瑪斯高階指揮官薩阿德（Raed Saed），使得雙方停火更形脆弱。哈瑪斯在加薩的領袖哈馬德（Ghazi Hamad）於16日指控，以色列在玩弄川普和平協議的文字，違反了每項條款。至於哈瑪斯，他堅稱該組織仍遵守協議。

