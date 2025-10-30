以色列報復澳、英! 突停情報分享 傳英專機被迫半途折返、澳也被批忘恩負義

英國與以色列的關係驟然陷入冰點。綜合外媒報導，因不滿倫敦在以巴衝突中的立場搖擺、對納坦雅胡政府態度強硬，以色列政府決定全面撤回對英國的外交、情報與安全支援。 圖:翻攝自百度

[Newtalk新聞] 英國與以色列的關係驟然陷入冰點。綜合外媒報導，因不滿倫敦在以巴衝突中的立場搖擺、對納坦雅胡政府態度強硬，以色列政府決定全面撤回對英國的外交、情報與安全支援。

這場「報復性撤援」引發英國政壇震撼。未經證實的消息指出，英國外交大臣原定飛往特拉維夫進行修補關係的訪問，但專機在半途突然折返，緊急降落倫敦希斯洛機場。以色列官員被引述稱：「一個在盟友危難之時選擇拋棄的國家，不應再指望友誼作為回報。」

廣告 廣告

消息人士指出，以色列長期以來為英國提供關鍵反恐與網路安全支援，至少協助防止 17 起潛在恐怖襲擊事件。然而，這些數字與網路防禦基礎設施價值達 120 億英鎊的說法，尚未獲得獨立核實。

在加薩戰爭與國際承認巴勒斯坦浪潮加劇的背景下，以色列的強硬反應或標誌著西方陣營內部裂痕越演越烈。 圖:翻攝自X帳號@DRHAMMAD419

前英國軍情六處（MI6）負責人警告，這是自 1956 年蘇伊士危機以來英國外交政策的最大失敗，「斯塔默與外交部在對以色列問題上搖擺不定、優柔寡斷，終於讓以色列喊出：『我們受夠了！』」

同時，前以色列摩薩德局長約西·科恩也在澳洲公開表達不滿。他提到：「我們曾向澳洲提供過最關鍵的情報之一，阻止了一起原定從雪梨飛往杜拜或阿布達比的阿提哈德航班恐怖爆炸案，挽救了數百條生命。但澳洲回報我們的卻是承認巴勒斯坦國。」

英國與澳洲近來相繼對以色列採取批判態度，讓以色列感受到「被盟友拋棄」。在加薩戰爭與國際承認巴勒斯坦浪潮加劇的背景下，以色列的強硬反應或標誌著西方陣營內部裂痕越演越烈。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美軍怕了! 部署委內瑞拉外海8美艦紛紛緊急撤離 因這「龐大力量」來了…..

寧給謝龍介也不給陳亭妃？ 稱2024有人背叛 「他」直播曝綠台南市長布局