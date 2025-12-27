以色列外交承認索馬利蘭 我涉外人士：有助台以索共同合作契機

〔記者蘇永耀／台北報導〕以色列今承認位於非洲的索馬利蘭(Somaliland)為「獨立且具主權的國家」，並簽署協議建立外交關係。這對與索國有互設代表處的台灣而言，將是重要外交推進訊號。我涉外人士指出，以色列與索馬利蘭均為台灣理念相近的民主夥伴，未來台灣將能持續在既有友好基礎上，尋求與以色列及索馬利蘭政府更多合作的契機，深化彼此的連結。

以色列今天承認位於非洲的索馬利蘭(Somaliland)為「獨立且具主權的國家」，並簽署協議建立外交關係。以國總理納坦雅胡表示，「這項宣布符合亞伯拉罕協議(Abraham Accords)的精神。」這項協議指的是美國總統川普在第一任期促成以色列與多個阿拉伯國家間的協議。納坦雅胡並邀索馬利蘭總統阿布杜拉希訪問以色列，並立即擴大雙邊關係，在農業、衛生、技術和經濟領域進行廣泛合作。

曾經訪台的美國智庫保衛民主基金會(FDD)執行長杜柏維茲(Mark Dubowitz)也在社群媒體發文說，自2020年以來，台灣與索馬利蘭保持著密切的合作關係，並在援助和發展項目方面積累了豐富的經驗。他認為，以色列承認索馬利蘭是另一個積極的舉措。當時訪台成員包括以色列前國安顧問納格(Jacob Nagel)等人，主張強化台美以三邊合作關係。

索馬利蘭被譽為非洲之角的「民主燈塔」。台、索兩國2020年互設代表處以來，雙方在農業、醫療、教育、基礎建設等領域合作。今年索國外長並訪台簽署「台索海巡合作協定」，將合作領域拓展至海事安全，強化彼此夥伴關係，共同實現「索馬利蘭非紅海岸線」戰略目標。

1960年6月，索國脫離英國保護而獨立，成立「索馬利蘭國」(State of Somaliland)，當時獲包括我國在內之5個安理會常任理事國等共35個國家承認，惟旋於當年7月1日在大索馬利亞(Greater Somalia)理想下與義屬索馬利亞合併，成立「索馬利亞民主共和國」。直至1991年通過索國獨立決議，並於該年5月宣布獨立為「索馬利蘭共和國(Republic of Somaliland)」，建立三權分立體制，並於2003年、2010年、2017年及2024年4度和平舉行總統大選。

