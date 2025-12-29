以色列外交承認索馬利蘭！胡塞武裝放話：將被視為軍事打擊目標

胡塞武裝的支持者。（圖／達志／美聯社）

以色列於26日成為全球第1個正式承認索馬利蘭共和國（Republic of Somaliland）為獨立主權國家的國家。對此，葉門胡塞武裝（Houthi）領袖29日放話，任何以色列在索馬利蘭的存在，都將被視為「軍事打擊目標」。

據卡達媒體《半島電視台》報導，根據胡塞武裝所屬媒體在網路上發布的聲明，該組織領袖胡塞（Abdel-Malik al-Houthi）表示：「我們將任何以色列在索馬利蘭的存在，視為我方武裝部隊的軍事打擊目標，因為這構成了對索馬利亞與葉門的侵略，也對整個地區的安全構成威脅。」

胡塞武裝領袖警告，以色列承認索馬利蘭將帶來嚴重後果，並指出這項行動「是1種敵對立場，不僅針對索馬利亞及其非洲周邊地區，也針對葉門、紅海，以及紅海兩岸的國家。」

此前以色列於26日宣布，正式承認索馬利蘭，這是該政治實體首次獲得國際承認；雖然中華民國自2020年事實上承認索馬利蘭為獨立國家，不過2國無正式外交關係。

據悉，索馬利蘭早在1991年便單方面宣布自索馬利亞獨立，雖然在外交上長期處於孤立狀態，但整體而言，其局勢普遍比後者穩定；索馬利亞的首都摩加迪休（Mogadishu）仍時不時遭到伊斯蘭原教旨主義恐怖組織「青年黨」（al-Shabab）武裝分子的攻擊。

報導補充，數十年來持續爭取國際承認的索馬利蘭，位處亞丁灣（Gulf of Aden）要衝，具備戰略地位，並擁有自己的貨幣、護照與軍隊。區域分析人士指出，若以色列與索馬利蘭建立緊密關係，將可獲得便利的紅海出入口，使其能更有效地打擊葉門境內的胡塞武裝。

自2023年10月以色列在加薩走廊（Gaza Strip）發動種族滅絕戰爭以來，以色列多次對葉門發動空襲，以回應胡塞武裝對以色列的攻擊。胡塞組織表示，這些行動是為了聲援在加薩遭到迫害的巴勒斯坦人。不過自今年10月以色列與哈瑪斯（Hamas）達成1項脆弱的停火協議後，胡塞武裝已暫停相關攻擊行動。

以色列承認索馬利蘭的決定，隨即遭到埃及、土耳其、「非洲聯盟」（African Union）、波斯灣6國組成的「海灣阿拉伯國家合作委員會」（Gulf Cooperation Council），以及總部設於沙烏地阿拉伯的「伊斯蘭合作組織」（Organisation of Islamic Cooperation）的批評。與此同時，歐盟（European Union）則強調，必須尊重索馬利亞的主權。

