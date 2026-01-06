以色列外長首訪索馬利蘭 提升雙邊合作關係

以色列上個月承認索馬利蘭(Somaliland)為主權獨立國家後，今天(6日)首度派遣外長進行高層級訪問，將與索馬利蘭總統阿布杜拉希(Abdirahman Mohamed Abdullahi)就提升雙邊合作關係舉行會談。

索馬利蘭於1991年宣布自索馬利亞(Somalia)獨立，數十年來持續爭取國際社會認可。以色列去年底承認索馬利蘭共和國為主權獨立國家，開全球先例。

索馬利蘭證實，以色列外交部長薩爾(Gideon Saar)已飛抵當地，將在今天稍晚與總統阿布杜拉希會面。

以色列近年來試圖加強與中東及非洲國家的關係。索馬利蘭坐落在紅海通往亞丁灣的入口，與葉門隔海相望，戰略位置十分重要。分析人士認為，以色列與其建交後，未來在打擊伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」(Houthi)上將更具優勢。

索馬利蘭政府則表示，該國將加入亞伯拉罕協議(Abraham Accords)，實現與以色列關係正常化，但不會允許以色列在境內設置軍事基地，也不會接收來自加薩的巴勒斯坦人。