以色列多次空襲加薩致21死 以哈互控違反停火協議

加薩民防機構表示，以色列22日發動的多次攻擊，導致21人喪命、數十人受傷。哈瑪斯和以色列互相指控對方違反停火協議。

22日是美國斡旋的停火協議10月10日生效以來最致命的一天。

以色列軍方表示，一名「武裝恐怖分子」越過了加薩走廊所謂的「黃線」，並朝以色列士兵開火。以色列部隊已撤退至黃線之後。

為了回應加薩南部的事件，以色列軍方指出，他們襲擊了加薩走廊的一條人道援助物資運輸路線，並「開始打擊加薩走廊的恐怖目標」。

哈瑪斯控制下的民防機構發言人巴薩爾(Mahmud Bassal)告訴法新社：「22日晚間以色列發動的5次空襲造成21名殉道者死亡，這明顯違反了加薩停火協議」。

巴薩爾說，其中包括在加薩走廊中部紐瑟拉特(Nuseirat)一處房屋遭到襲擊，造成7人死亡、16人受傷；以及在加薩城西方納薩爾區(Al Nasr)一處居民公寓遇襲，造成4人死亡、多人受傷。

根據哈瑪斯控制的加薩衛生部指出，截至20日，自停火協議生效以來，已有312名巴勒斯坦人死於以色列的砲火。