以色列多次違反停火協議！6日再升級空襲規模 黎巴嫩真主黨誓言自衛

黎巴嫩真主黨武裝人員。（圖／達志／美聯社）

以色列6日在黎巴嫩南部發動的一系列空襲，已造成至少1人死亡、9人受傷，這些行動使緊張局勢急遽升高，並引來黎巴嫩政府及真主黨（Hezbollah）的強烈譴責，指其為對1年前停火協議的公然違反。

據《半島電視台》（Al Jazeera）報導，以色列軍方則聲稱，6日的行動是針對疑似真主黨的軍事設施，並指控該組織拒絕依照去年達成的協議解除武裝。儘管雙方已簽署停火協議，以色列仍幾乎每天進行打擊，而真主黨則表示，雖然該組織願意堅守協議，但在以色列持續侵犯黎巴嫩領土的情況下，不會解除武裝。

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）在聲明中指出：「以色列今日在黎巴嫩南部所犯下的行為，構成國際人道法下的完整犯罪，該法明確禁止針對、恐嚇及強迫平民遷移的行為。」他補充：「停火生效至今已近1年，而在這段期間內，以色列竭盡全力表現出它拒絕與黎巴嫩進行任何談判的意圖。」

6日的猛烈攻擊發生在以色列稍早對黎巴嫩南部泰爾（Tyre）地區發動的1次獨立突襲之後。黎巴嫩國營的《國家通訊社》（National News Agency，NNA）報導稱，以色列戰機轟炸了圖拉鎮（Toura）的住宅區，導致1名黎巴嫩男子喪生，另有8人受傷。此外，NNA指出，位於同樣屬於泰爾地區的市鎮泰爾德巴（Tayr Debba）也遭到攻擊，另有1人受傷。

《半島電視台》駐黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）記者霍德（Zeina Khodr）指出：「自停火協議生效以來，這類攻擊幾乎每天都在上演。但今天被視為1次重大的升級，特別是因為它發生在真主黨向黎巴嫩政府與人民發出公開信的幾個小時後。許多人認為，這些空襲是以色列向真主黨發出的警告。」據報導，還有1架以色列戰機在貝魯特南部郊區低空飛行，被視為1種恐嚇手段。

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（United Nations Interim Force in Lebanon，UNIFIL）指出，以色列的襲擊威脅平民安全，並削弱黎巴嫩軍方對「未經授權的武器與設施」進行管控的努力，這顯然是指向真主黨。

美國曾向黎巴嫩施壓，要求加強解除真主黨武裝的行動，但卻鮮少譴責以色列幾乎每天都在違反停火協議的好戰行為。

UNIFIL聲明指出：「任何軍事行動，特別是在如此具破壞性的規模下，都威脅平民安全，並破壞邁向政治與外交解決方案的進展。」

此次攻擊發生之際，真主黨才剛剛發表聲明，堅持拒絕與以色列進行任何政治談判，聲稱此舉「不符合國家利益」。《法新社》（AFP）的報導指出，美國與埃及正在施壓黎巴嫩展開與以色列的直接對話，但《半島電視台》尚未能獨立核實此說法。

真主黨在聲明中表示：「我們重申，面對這個對我們國家發動戰爭、從未停止攻擊的敵人，我們擁有合法的自衛權。」該聲明指的是2024年11月簽訂停火協議後，以色列仍持續進行的空襲行動。儘管重申對停火的承諾，真主黨指責以色列利用黎巴嫩內部的政治分歧，以「安全行動」為名持續襲擊。

黎巴嫩與以色列在法律上仍處於戰爭狀態，雙方僅透過聯合國支持的監督機制與法國、美國進行間接聯繫。2國在聯合國主持下分開會議，但不進行直接對話。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上週才警告，以色列可能會加大在黎巴嫩的軍事行動。他目前因加薩（Gaza）戰爭罪與危害人類罪而被國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）通緝。

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）也重申：「我們將持續，甚至加強最高層級的執法力度，我們不會容忍北方居民面臨任何威脅。」

報導指出，黎巴嫩的模式與加薩情況如出一轍：儘管以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）達成停火協議，以軍仍幾乎每天執行攻擊，造成數十人死亡，雖然襲擊的頻率與強度相較於停火前已大幅降低。

在缺乏美國壓力的情況下，以色列自行決定何種行為，是構成違反停火協議的舉措，並據此展開攻擊，幾乎毫無外部約束。

《半島電視台》駐巴勒斯坦國實際首都、約旦河西岸（West Bank）拉馬拉（Ramallah）的記者奧德赫（Nour Odeh）透露：「以色列今晚將召開內閣會議，討論所有戰線的情勢。但就以色列而言，其立場沒有改變。它自行判斷哈瑪斯是否遵守協議、真主黨是否遵守協議，並根據自己的觀察採取行動。」

與此同時，加薩停火協議的核心內容之一：人道援助的入境問題，仍受到以色列的嚴格限制，遠低於協議所承諾的水準。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）副發言人哈克（Farhan Haq）6日表示，自10月10日停火生效以來，以色列已拒絕了107項加薩援助申請。

在黎巴嫩方面，總統奧恩譴責以色列在他表達願意討論緩和局勢後，仍選擇升級攻勢。受到美國強大壓力的黎巴嫩政府，已下令軍方起草解除真主黨武裝的計畫，此舉被真主黨譴責為「草率且危險的。」

上週，奧恩也指示黎巴嫩軍隊對任何新的以色列南部入侵行動進行反擊，先前以軍越界突襲並殺害1名地方工人，引發民憤。

長期以來，黎巴嫩軍方與真主黨在對以衝突中立場不同，軍方大多保持觀望。但身為前黎巴嫩陸軍總司令的奧恩，似乎已對以色列長期主導南部局勢的現狀失去耐性。自停火以來，以色列仍在黎巴嫩南部5個地區駐軍，並持續對真主黨據點進行空襲。

據悉，以色列在2024年陸續暗殺了真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）等眾多組織高層，導致該組織至今仍未恢復元氣。

根據停火條件，黎巴嫩軍方必須在年底前解除真主黨在南部的武裝，並逐步擴展至全國範圍。但真主黨堅稱，以色列正利用此過程加強對黎巴嫩領土的控制，因此拒絕在以色列繼續侵略與佔領的情況下解除武裝。

