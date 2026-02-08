以色列安全內閣批准措施 加強對約旦河西岸控制

以色列安全內閣8日批准了一系列措施，企圖加強以色列對約旦河西岸的控制，並削弱權力受限的巴勒斯坦自治政府(Palestinian Authority)。

以色列極右派財政部長史莫特里奇(Bezalel Smotrich)辦公室在聲明中宣布這項決定，讓猶太屯墾者更容易迫使巴勒斯坦人放棄土地。聲明中並補充說：「我們將繼續埋葬巴勒斯坦國的構想。」

以色列反屯墾監督機構「即刻和平」(Peace Now)研究員米茲拉奇(Yonatan Mizrachi)稱這項決定「非常重大」。他表示這項決定仍需要以色列約旦河西岸最高指揮官的批准。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmoud Abbas)在聲明中稱這項決定「危險」，企圖公然將屯墾擴張與沒收土地合法化。阿巴斯呼籲美國和聯合國安全理事會(U.N. Security Council)立即介入。

約旦外交部長譴責這個決定，並表示此舉「企圖強加以色列的非法主權」，並鞏固屯墾。哈瑪斯呼籲約旦河西岸的巴勒斯坦人「加強與佔領者和屯墾者的對抗」。

以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)預計在幾天後前往華盛頓，與美國總統川普(Donald Trump)會面，討論伊朗和其他事務。

8日宣布的一系列措施，包含取消約旦河西岸土地出售給以色列猶太人的禁令、解密約旦河西岸土地登記紀錄以便於土地徵收、將動盪不安的希伯倫市(Hebron)宗教場所和其他敏感地點的建築規劃權轉移給以色列當局，並允許以色列在巴勒斯坦當局管轄區域執行環境和考古事務。

這些措施也將恢復一個委員會，允許以色列在這個地區「主動」收購土地，「此舉旨在為子孫後代確保土地儲備，以用於屯墾」。

「即刻和平」在8日晚間發表的解說中，稱這項決定企圖「打破所有可能的障礙，大規模奪取約旦河西岸的土地」。值得一提的是，以色列當局將能破壞巴勒斯坦控制區域的建築物，如果他們認為它會破壞文化遺產或環境。

約旦河西岸分為以色列佔領區與巴勒斯坦自治政府擁有自治權的區域。以色列在佔領區地建立了屯墾區，巴勒斯坦自治政府則控制了40%的約旦河西岸領土。

巴勒斯坦人不被允許私下出售土地給以色列人。屯墾者可以購買以色列政府控制土地上的房屋。

被問到現行制度是否是對猶太人的歧視時，「即刻和平」的米茲拉奇說，整個約旦河西岸的體制都是歧視巴勒斯坦人，他們不允許參與以色列的選舉，同時面臨以色列軍方的打壓與旅行限制。

超過70萬以色列人居住在約旦河西岸佔領區和東耶路撒冷，以色列於1967年奪取這些領土，巴勒斯坦人則希望在這些領土上建立國家。國際社會壓倒性地認為以色列在這些地區的屯墾建設為非法，並阻礙和平。

曾是強硬派屯墾領袖的史莫特里奇，已經在屯墾政策上被授予內閣級的權力，並誓言將約旦河西岸的屯墾人口增加一倍。

屯墾團體Regavim 8日在聲明中讚揚這個決定，表示這將保護約旦河西岸的文化遺址，並「最終」使得土地登記更加便捷透明。

去年12月，以色列內閣批准了19個在約旦河西岸的新猶太屯墾區，以色列政府加強推動大規模建設，可能進一步威脅建立巴勒斯坦國的可能性。

根據1月公布的一份政府招標文件，以色列已經清除了在耶路撒冷附近地區展開爭議性屯墾計畫相關建設的最終障礙。