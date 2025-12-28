以色列宣布承認「非洲之角國家」被多國譴責！台灣早已在當地設代表處
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導
以色列於當地時間26日震撼宣布，正式承認位在東非、非洲之角（Horn of Africa）的有限承認國家索馬利蘭（Republic of Somaliland）為「獨立主權國家」，成為全世界第一個正式承認其主權的國家，此舉引發長期主張擁有索馬利蘭主權的索馬利亞聯邦共和國，以及中東、北非和歐盟國家的反對與譴責。
對於以色列的舉動，多數國際社會都表達反對之意，其中歐盟更呼籲尊重索馬利亞的主權。歐盟外交發言人艾拉努尼（Anouar El Anouni）指出，歐盟根據索馬利亞憲法、非洲聯盟（African Union）憲章與聯合國憲章，重申尊重索馬利亞的主權及領土完整之重要性，同時他鼓勵索馬利蘭與索馬利亞兩國政府進行有意義對話，以化解分歧，並維護非洲之角地區的和平穩定。
作為索馬利蘭主權聲索國的索馬利亞政府則重批以色列蓄意侵犯該國主權；中東與北非多國也同樣聲援索馬利亞的主張，其中包括埃及、土耳其、沙烏地阿拉伯等國，此外，非洲聯盟、波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）、伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）等區域性國際組織同樣發生聲支持索馬利亞，並譴責以色列承認索馬利蘭之外交舉動。
索馬利蘭早前為英國殖民地，又稱英屬索馬利蘭，在1960年脫離殖民後一度短暫獨立建國，不過僅五天後就與接壤的義屬索馬利亞合併為索馬利亞共和國，爾後在1991年內戰期間單方面宣布脫離索馬利亞重新獨立，但未被任何國家承認，成為非洲一端的「國際孤兒」與台灣情勢類似。台灣與索馬利蘭自2009年起逐漸發展非官方關係，並在2020年互設代表處，雙方「事實上」承認對方為主權獨立國家。
更多FTNN新聞網報導
哈瑪斯放人！輝達以色列工程師遭囚738天終於返家 黃仁勳激動發內部信
哈瑪斯釋放人質倒數！川普將赴以色列、埃及 主持加薩和平高峰會
加薩停火生效！以色列宣布「已全面擊敗哈瑪斯」 交換人質、撤軍細節一次看
其他人也在看
「彈劾賴清德」最新網路投票太震撼 ！破14萬人怒表態
立法院26日啟動了對總統賴清德的彈劾案，正式定於2026年5月19日投票。針對此事件，有YouTube頻道啟動一項網路投票，結果顯示截至28日上午已有超過14萬人參與，其中93%的網友表達支持彈劾。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 291
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 1 天前 ・ 171
民進黨台南市長政見發表！陳亭妃意外提徐巧芯 稱27年人民看得到
即時中心／林韋慈報導今（27）日民進黨舉行台南市長提名政見會，提名參選人為立法委員陳亭妃與立法委員林俊憲，於晚間8點正式登場。活動流程先由候選人進行政見發表，隨後進入學者提問環節。第二階段學者提問時，綠色和平電台主持人林育卉、警察大學助教王智盛、媒體人邱明玉紛紛提問，最後進入結論環節。民視 ・ 20 小時前 ・ 70
「普發1萬」也成藍白掏空國庫鐵證？黃揚明揭領取率：現金面前人人誠實
近日在野陣營推出「未來帳戶」政策，遭指控掏空國庫2兆元，根據《自由時報》報導，未來帳戶政策、停砍公教年金、軍人待遇條例以及普發現金1萬元等政策加總，本屆藍白立委提案掏空國庫已逾2兆元。對此，媒體人黃揚明在網路節目《新聞大白話》中指出，普發1萬領取率已破9成，當初支持大罷免，聲稱寧可將普發1萬撥補台電的人領得比誰都快，「在現金面前人人都會變得很誠實。」行政院長......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 288
喊憲法規定12/31前審完預算「出槌」！賴清德不是第一次 劉靜怡爆黑歷史：連美國人都發現了
總統賴清德在行憲紀念日當天表示，憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。對此，台大國發所教授劉靜怡回憶2023年拜會賴清德的經驗，直言連美國人都發現了，重點就是總統的幕僚要檢討，如果連總統講出什麼話都沒能力做風險控管，總統府幕僚的基本知識素養和程度，真的不必檢討和改進嗎。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 152
總預算卡關 國民黨要求立即處理三大議題
在總預算審查陷入僵局的背景下，國民黨立法院黨團書記長羅智強提出三項必要條件以促進預算審查，分別為編列軍人加薪預算、確保警消退休保障及執行停砍年金。他強調，這些條件若能得到滿足，立法院將立即展開對總預算的審查。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 80
害怕2026打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 1 天前 ・ 122
中選會提名模式成破冰契機 大法官人事案擬比照辦理
行政院公布中選會委員提名名單，台灣民意基金會董事長游盈隆等人獲提名，外界視為對在野黨遞出橄欖枝。在野黨多表支持，反倒民進黨內部傳出不滿聲浪。府院已注意到此情況，將積極與民進黨團溝通，確保中選會人事順利過關。外界傳出若中選會人事順利通過，大法官人事案也會與在野商討，以化解當前政治僵局。對此，藍委表示樂見且歡迎，但這是本來就要有的基本態度。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 28
賴清德專訪／藍白令人費解！賴清德：他們擁抱習近平卻要彈劾民選總統
國民黨、民眾黨挾著人數優勢，將立法院本會期延長至明年1月31日止，但下週就要跨年了，總預算卻還沒審，在野黨26日還提案彈劾總統賴清德，將在明年5月19日進行投票。對此，賴清德接受三立新聞《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪時直言，在野黨令人費解，公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統，「我覺得社會自有公道」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 281
讓數字說話！許宇甄：公教年改僅是「止血」 警告「別想把手伸進立法院」
[Newtalk新聞] 立法院日前通過修法，決定停止持續調降公教人員退休金，引發執政黨強烈反彈，並揚言將聲請釋憲。對此，國民黨立委許宇甄今（28）日透過臉書發文指出，民進黨對於年金改革的態度前後矛盾，質疑「當年可以大砍，現在為何不能停？」 許宇甄表示，民進黨當年憑藉國會多數強勢推動年金改革，對軍公教退休金進行大幅調降，如今立法院依新民意結構決定「止血」，卻被指為違憲，這樣的「雙重標準」令人難以理解。 她指出，年改初期由考試院與年改會提出的版本，原本規畫為15年逐步調降，最高所得替代率維持在75%；但民進黨當年主導通過的版本，卻縮短為10年內降至62.5%，幅度與速度均更為激進。相較之下，此次立法院修法僅是停止後續調降，所得替代率最高維持在71.5%，不僅低於考試院原先建議，也未超出年改會原有架構。 許宇甄認為，這次修法並非否定改革，而是針對當年過度傾斜的制度設計進行修正，使整體制度更符合比例原則與公平正義。 針對行政院揚言聲請釋憲，許宇甄也提出警告，直指退休金「調降或停止調降」本質上屬於立法政策選擇，應由國會決定。她指出，過去大法官認定年改合憲，理由正是「政策裁量與財政永續考量」；同理新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 6
三山造勢鳳山壓軸破十萬人 林岱樺感念父親哽咽落淚 展現團結勝選氣勢
三山合流氣勢如虹 林岱樺鳳山造勢人潮破表 【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺台灣好報 ・ 21 小時前 ・ 9
高雄市長初選鳳山造勢狂破8萬人 林岱樺重申清清白白：天公伯會給我一個交代
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導表態爭取民進黨2026高雄市長提名的綠委林岱樺今(12/27)於鳳山舉辦造勢大會，並喊出8萬人到場。針對涉貪助理費案一事，她表...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
誰有資格談憲政
賴總統於行憲紀念日當天，高分貝怒批在野黨卡預算、沒資格談憲政，這話格外刺耳。憲法賦予立委行使審議預算權，但民進黨團總召柯建銘已坦言，大罷免行動時他每周三和總統開會，大罷免大失敗後，改由行政院長卓榮泰對立法院三讀通過的法案不副署、不執行，如非總統授意，誰敢如此藐視憲政？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 36
徐巧芯太扯！稱彈劾總統「非政治鬥爭」教授譏：20字道盡無知
即時中心／黃于庭報導立院國民黨、民眾黨聯手否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案，府院拍板以「不副署」抗衡。未料，藍白竟變本加厲，揚言彈劾總統賴清德，日前再度挾著人數優勢，60位贊成、51位反對通過彈劾提案，藍委徐巧芯更稱，彈劾不是政治鬥爭，而是憲政底線。對此，旅美教授翁達瑞今（28）日狠酸，短短20個字，便道盡徐巧芯的不學無術。民視 ・ 1 小時前 ・ 22
台南市議長跑票事件首度打破沉默 陳亭妃：到底關我什麼事？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立委陳亭妃今(12/27)表示，台南市議會發生的事情，「我必須說，關我什麼事？」她指出，議會發生的事情太多，最近也有...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 3
傳中共介選造神韓流？鄭麗文：非常歹毒
[NOWnews今日新聞]近日有媒體報導，中共解放軍戰略支援部隊，直接操控2018年高雄市長選舉的驚人內幕，透過神祕的「56所」（中國人民解放軍網絡空間部隊第五十六研究所）製造金流斷點，成功讓「韓流」...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 11
國民黨中央委員投票登場 連戰次子連勝武首跨政壇
政治中心／王云宣、鍾能銘 台北報導國民黨中央委員投票，27日上午正式登場，本屆投票被視為是明年1月中常委改選前哨戰，不過候選人數卻是創下新低，只有212人，其中受到矚目的，還有首度參選的前副總統連戰次子連勝武，他坦言受到哥哥連勝文不少提點，但面對選舉結果，不在意。前副總統連戰的二兒子連勝武首度參選國民黨中央委員 他受訪時不忘感謝哥哥帶著他拉票（圖／民視新聞）前副總統連戰次子連勝武，現身投票，首度參選國民黨中央委員，投票前穿著深色外套，投完票滿身大汗，脫到只剩下白色短袖。國民黨中央委員候選人連勝武：「活了50年第一次非常特殊的經驗，就是我哥哥（連勝文）帶著我，然後他幫我拉票。」首次跨足政壇，爭取中央委員，連勝武透露一路上，都是哥哥連勝文帶著他拜票，不過哥哥才剛卸任副主席，這個月就換他接黨職，任KMTStudio召集人，是否接棒意味濃厚？國民黨中央委員候選人連勝武：「太言重了啦，我們從來沒有所謂的接棒，或者是什麼，因為我哥哥其實，在黨內不管是各方面，都不是我可以去比擬的，我相信他在未來，經過短暫休息之後，他一定還是有機會，繼續出來再為國民黨服務的。」新北市長侯友宜一早現身投票 面對提問並未停留受訪（圖／民視新聞）本屆國民黨中央委員，將選出190位正選，不過，其實212名候選人，也創下史上新低，傳出有30人事前沒被徵詢，就遭黨主席鄭麗文提名，因此最終以＂拒絕登記＂來表達不滿。記者vs.新北市長侯友宜：「市長怎麼看這次選舉人數史上最低。」敏感問題，新北市長侯友宜，沒有回應，，10分鐘內迅速投完票，來去匆匆。反觀兩人一早搶先投，鄭麗文直到下午1點多才現身，表面從容，實際上似乎有些緊張。不但投到一半，整張選票掉地上，到了最後一步，再度卡關。國民黨主席鄭麗文：「塞不進去哈哈哈。」印有200多人的選票，讓鄭麗文一度放不進票匭求救，黨工趕緊上前，才總算協助完成。國民黨主席鄭麗文下午才現身投票 快速投票後直接離場（圖／民視新聞）中央委員是明年初的中常委前哨戰，鄭麗文時代核心改組，將全力備戰2026的年底大選。原文出處：國民黨中央委員投票登場 連戰次子連勝武首跨政壇 更多民視新聞報導藍營禮讓高虹安有雜音？前發言人提條件：白營要讓「1事」鄭麗文公布新2新人事！連勝文弟弟「將接這職位」家族接棒？連勝文弟角逐國民黨中央委員 本人發聲了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
藍白大惡搞！立院聯手亂提彈劾案 賴清德反應曝光
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導立法院國民黨、民眾黨團聯合提案彈劾總統賴清德，前（26）日在院會中以60：51的票數成案，將於明（2026）年1月14、15日召開共兩場公聽會、4月27日舉辦聽證會，並在賴統總就職兩週年前夕，進行彈劾案記名投票。對此，賴清德今（28）日出席公開行程時，面對媒體喊話並未多表示意見，僅揮手致意後就快步進入會場參加活動。民視 ・ 4 小時前 ・ 37
差3%？ 綠：沒內參民調 陳亭妃酸林俊憲「別觸法」
明天(27)就是民進黨台南市長辯論會，但現在流傳一份黨內內參民調，顯示陳亭妃和林俊憲的差距已在誤差範圍3%內，讓陳亭妃一早動怒，更送函文喊話黨中央出面說清楚，因為另外一份民調兩人差距是15.5%，對此民進黨說沒做過內參民調，不過林俊憲倒是回應，自己距離已經越來越近，深綠選民中他是最強候選人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
國民黨禮讓高虹安 他曝：為新北討人情
[NOWnews今日新聞]新竹市長高虹安涉貪助理費，二審逆轉改依偽造文書判6個月，高虹安17日復職，明年也將競選連任，也成了藍白明年合作的指標。國民黨副主席兼秘書長李乾龍26日受訪說，藍白合作會從新竹...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2