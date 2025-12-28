以色列宣布承認「非洲之角國家」被多國譴責！台灣早已在當地設代表處

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

以色列於當地時間26日震撼宣布，正式承認位在東非、非洲之角（Horn of Africa）的有限承認國家索馬利蘭（Republic of Somaliland）為「獨立主權國家」，成為全世界第一個正式承認其主權的國家，此舉引發長期主張擁有索馬利蘭主權的索馬利亞聯邦共和國，以及中東、北非和歐盟國家的反對與譴責。

以色列納坦雅胡政府宣告承認索馬利蘭為主權獨立國家，引起周邊國家批評與譴責。（圖／納坦雅胡X）

對於以色列的舉動，多數國際社會都表達反對之意，其中歐盟更呼籲尊重索馬利亞的主權。歐盟外交發言人艾拉努尼（Anouar El Anouni）指出，歐盟根據索馬利亞憲法、非洲聯盟（African Union）憲章與聯合國憲章，重申尊重索馬利亞的主權及領土完整之重要性，同時他鼓勵索馬利蘭與索馬利亞兩國政府進行有意義對話，以化解分歧，並維護非洲之角地區的和平穩定。

作為索馬利蘭主權聲索國的索馬利亞政府則重批以色列蓄意侵犯該國主權；中東與北非多國也同樣聲援索馬利亞的主張，其中包括埃及、土耳其、沙烏地阿拉伯等國，此外，非洲聯盟、波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）、伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）等區域性國際組織同樣發生聲支持索馬利亞，並譴責以色列承認索馬利蘭之外交舉動。

索馬利蘭早前為英國殖民地，又稱英屬索馬利蘭，在1960年脫離殖民後一度短暫獨立建國，不過僅五天後就與接壤的義屬索馬利亞合併為索馬利亞共和國，爾後在1991年內戰期間單方面宣布脫離索馬利亞重新獨立，但未被任何國家承認，成為非洲一端的「國際孤兒」與台灣情勢類似。台灣與索馬利蘭自2009年起逐漸發展非官方關係，並在2020年互設代表處，雙方「事實上」承認對方為主權獨立國家。

