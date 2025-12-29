以色列宣布與索馬利蘭建交 歐盟聲明譴責

自行宣佈獨立超過30年的索馬利蘭，終於首度獲得聯合國會員外交承認，首都哈爾格薩的街頭，民眾歡欣鼓舞。到了夜晚，更有大樓出現燈光投影，展現巨幅的以色列國旗。

以色列總理納坦雅胡說道，「很高興與您通話。首先，我要告訴您，我正在簽署文件，正式承認索馬利蘭的自主權利。」

索馬利蘭總統穆哈莫德阿布都拉則回應，「請代我與以色列人民轉達，向獨立自主的索馬利蘭人民致意。謝謝您，這是個偉大的時刻，也是歷史性的日子。」

索馬利蘭在2020年與我國簽署雙邊議定書，並互設辦事處，不過並沒有正式建立外交關係。因此以色列成為第一個，與索馬利蘭建交的國家。

索馬利亞駐阿拉伯聯盟大使歐拉里表示，「索馬利亞認為，這不僅是以色列攻擊某個阿拉伯國家，也是對整個阿拉伯世界的攻擊，嚴重影響阿拉伯國家的安全，以及紅海的航行安全。」

除了阿拉伯聯盟與索馬利亞同聲一氣，對索馬利蘭獲得外交承認強烈不滿，包括索馬利亞青年軍以及葉門青年運動等國際公認的恐怖組織，也揚言要對任何出現在索馬利蘭的以色列人發動攻擊。歐盟也以尊重索馬利亞主權為由，譴責以色列的外交承認。

索馬利蘭在1991年索馬利亞內戰中，宣佈脫離索馬利亞而獨立，2001年制定新憲法後，從2003年開始定期舉行大選。並在2024年的大選中首度達成政黨輪替，由當時的反對黨索馬利蘭國家黨候選人穆哈莫德阿布都拉，當選行憲後第4任總統。目前的索馬利蘭與索馬利亞，都被列為全球最貧窮的國家，不過索馬利蘭的人均GDP有775美元，比索馬利亞高出73.4%。同時相對於恐攻頻繁的索馬利亞，索馬利蘭較為安全與穩定。

