以色列宣布2月起重新開放拉法關卡 僅限人員通關物資流通仍受阻



日前哈瑪斯完成人質遺體的交付作業之後，以色列方面宣布將於週日，亦即2月1日起，重新開放加薩地區與埃及交界的拉法關卡，不過由於僅允許人員通關，人道組織表示此舉無法緩減加薩地區關鍵物資的短缺，呼籲以色列放寬關卡的限制。

路透報導指出，以色列國防部負責與巴勒斯坦民間協調事務的「領土內政府活動協調局」（Coordination of Government Activities in the Territories，COGAT），30日證實將於2月1日重新開放加薩與埃及之間的拉法（Rafah）關卡，這也是自從2024年5月，以色列取得完全控制權之後，首度開放這處進出加薩地區的重要關隘，不過COGAT並未說明每日放行的人數。

廣告 廣告

重啟拉法關卡但限制重重

報導表示，COGAT仍然嚴格限制進出拉法關卡人員的身分，強調「只有在戰爭期間離開加薩前往埃及的居民，在與埃及有關單位協調之下，才允許從埃及進入加薩，且必須事先獲得以色列發出的安全許可」。

在美國總統川普（Donald Trump）斡旋之下，以色列與哈瑪斯（Hamas）在去年10月達成停火協議，其中，拉法關卡的重新開放是停火第一階段的重要條件，以色列方面則表示只有在哈瑪斯歸還最後一具人質遺體之後，才會重新開放該處關隘。

以色列仍然嚴格管制物資流通 人道組織籲放寬關鍵物資通行

不過雖然拉法關卡重開，但是以色列方面僅允許人員通行，對物資流通的嚴格管控仍然未鬆綁，人道組織認為此舉無法緩解加薩地區關鍵物資短缺的情形，國際紅十字會（International Committee of the Red Cross, ICRC）主席斯波莉亞里琪（Mirjana Spoljaric）透過聲明表示，目前有許多巴勒斯坦民眾生活在斷垣殘壁中，在缺乏水電基礎服務的條件下，試圖在嚴酷的寒冬之中求生，因此呼籲以色列方面，放寬對於包括水管、發電機等具有「軍民兩用」特性的物資，進入拉法關卡的限制。

報導指出，在2023年10月7日與哈瑪斯之間的戰爭爆發之前，以色列就已開始對載運物資進入加薩的卡車進行檢查，攔截任何具有軍民兩用特性的物資進入該地區，且在戰事爆發後，進一步緊縮相關限制，使加薩關鍵物資缺乏的情形更加嚴重。

更多上報報導

以色列交還15名巴勒斯坦人遺體 與哈瑪斯完成最後一次人質交換

伊朗革命衛隊被列恐怖組織 德黑蘭批歐盟「自助餐憤怒」將捍衛國家主權

路透揭哈瑪斯解除武裝前想先卡位 力推把萬名警察送進加薩新行政體系