以色列將終止無國界醫生運作 稱未提供巴勒斯坦員工名單

以色列今天(1日)表示，將終止無國界醫生(Medecins Sans Frontieres, MSF)在加薩的行動，理由是這個國際醫療慈善組織未能提供其巴勒斯坦員工名單。

以色列去年12月宣布，將自3月1日起，禁止包括無國界醫生在內的37個援助組織在加薩運作，原因是這些組織未依規定提交巴勒斯坦員工的詳細資料，此舉引發非政府組織與聯合國的廣泛譴責。

以色列「僑民事務和打擊反猶太主義部今天表示，正著手終止無國界醫生在加薩走廊的活動。

該部指出，這項決定源於「無國界醫生未能提交當地員工名單，而這是所有在該地區運作的人道組織皆須遵守的規定」。

該部稍早曾指控，無國界醫生有2名員工與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯及伊斯蘭聖戰組織伊斯蘭聖戰組織(Islamic Jihad)有關，無國界醫生已強烈否認相關指控。

該部今天表示，無國界醫生於1月初曾承諾，將依以色列當局要求提交員工名單，但最終未履行。

該部補充說：「隨後，無國界醫生宣布，將完全不打算進行註冊程序，這與其先前的聲明及具約束力的協議相互矛盾」，並指出，「無國界醫生將於2月28日前停止行動並撤離加薩走廊」。

無國界醫生1月30日發表聲明指出，作為「例外措施」，該組織曾同意向以色列當局提供其巴勒斯坦及國際員工的名單。

但聲明中指出：「儘管多次努力，我們最終仍無法與以色列當局建立互動，取得所需的具體保證。」無國界醫生指出，這些保證包括員工資料僅用於所稱的行政用途，且不會使同仁面臨風險。

在未獲得這些保證的情況下，無國界醫生「決定在目前情勢下不會提供員工資料」。

該組織表示，自加薩戰爭爆發以來，已有15名員工在衝突中喪生。

僑民事務部長奇克里(Amichai Chikli)表示，無國界醫生「突然改變立場」。他說：「看起來，該組織的員工並未符合既定標準。」

無國界醫生長期以來是加薩重要的醫療與人道援助提供者，尤其是在2023年10月哈瑪斯襲擊以色列，引爆加薩戰爭後。

根據無國界醫生，該組織目前在加薩提供至少20%的病床，並營運約20個醫療據點。僅在2025年一年，無國界醫生就進行了超過80萬次醫療諮詢，接生逾1萬名嬰兒，並提供飲用水。

援助團體警告，若失去無國界醫生等國際組織的支援，加薩的緊急醫療、孕產婦照護與兒童醫療等關鍵服務，恐將全面崩潰。(編輯：沈鎮江)