以色列尋回最後人質遺體 為加薩拉法關卡重開鋪路



以色列軍方26日宣布，已尋回最後1名被扣押於加薩的人質警官吉維利的遺體，完成結束以哈戰爭計畫初期的關鍵條件。吉維利的遺體將返國安葬，尋回行動也將為有限度重開加薩與埃及的拉法關卡鋪路，該關卡是加薩唯一主要通往外界的道路。

路透社報導，以色列軍方26日表示，已尋回最後1名被扣押於加薩的人質遺體，完成美國總統川普結束以哈戰爭計畫初期階段的1項關鍵條件。

軍方聲明指出，被扣押超過840天的警官人質吉維利（Ran Gvili）遺體已確認身份，將返回以色列安葬。軍方也表示，尋回遺體可能為有限度重開加薩與埃及間的拉法關卡（Rafah Crossing）鋪路，這是加薩唯一主要通往外界的道路，也符合以色列的承諾。

由美國支持、負責管理加薩的巴勒斯坦技術官僚委員會表示，邊境口岸將於本週開放。以色列政府發言人對何時重新開放口岸則未立即回應。

吉維利遺體的返還被視為重要時刻

吉維利自2023年10月7日巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）攻擊以色列南部社區時喪生後，遺體便被扣押在加薩。以色列新聞頻道播放的畫面顯示，幾十名士兵在發現遺體地點手挽著手，齊聲高唱表達猶太人希望和信念的希伯來歌曲。另1張來自加薩的照片則顯示，1個覆蓋以色列國旗的棺木，周圍站滿士兵。

吉維利於10月7日當天休假，正在從傷勢復原時遭哈馬斯武裝擊斃。

吉維利的母親塔利克（Talik）26日在社群貼文中稱兒子為英雄。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在國會向記者表示，尋回吉維利遺體是「以色列國難以置信的成就」。納坦雅胡說：「蘭尼（吉維利）是以色列的英雄，他最先進入危險，卻最後離開。」

在以色列，吉維利遺體的返還被視為全國療傷的重要時刻。哈馬斯攻擊造成猶太人自二戰以來最慘重的傷亡，被廣泛認為是以色列歷史上最創傷性的事件之一。以色列全國高速公路、摩天大樓、商店和民宅都掛上黃色絲帶和人質照片，示威者每週聚集在特拉維夫被稱為「人質廣場」的廣場，要求返還人質。

尋回遺體確認哈馬斯對停火的承諾

吉維利是2023年10月7日哈馬斯攻擊中，被劫持至加薩的251名人質之一。根據以色列與哈馬斯在10月達成的停火協議，當時仍有48名人質留在加薩，其中28人被認為已死亡，包括吉維利。交回所有生還及遇難人質，是停火協議第1階段的核心承諾，但其他部分尚未完成，且各方對下1步安排存在巨大分歧。

即便吉維利遺體尚未找到，川普政府已宣布，結束戰爭的美國主導計畫將進入下1階段，預計包括加薩重建和地區非軍事化。

哈馬斯發言人卡西姆（Hazem Qassem）表示，尋回吉維利遺體確認哈馬斯對計畫的承諾。卡西姆說：「我們將繼續遵守協議的所有內容，包括協助加薩國家管理委員會工作，確保它的成功。」哈馬斯稱，他們提供的情報有助尋獲吉維利遺體。

根據川普計畫初期，加薩與埃及邊境口岸原本應開放，但以色列官員多次表示，哈馬斯必須先歸還最後1名人質遺體。據路透社報導，以色列希望限制進入加薩的人數少於離開人數，且所有通過關卡的巴勒斯坦人，須在附近以色列軍事檢查站接受篩檢。

