以色列快看！ 川普：不應妨礙敘利亞發展

美國總統川普今天（2日）在社群媒體發文，警告以色列不要妨礙敘利亞發展，維持穩固且真誠的對話非常重要。（請聽AI報導）

川普非常滿意敘利亞現任總統夏拉的表現，將竭盡全力確保敘利亞繼續發展，建立一個真正繁榮的國家。川普不改自吹自擂性格，是因為自己終止了嚴厲的制裁，對於敘利亞幫助很大，相信他們對此深表感激！

夏拉推翻長期掌權的敘利亞前總統阿塞德，11月曾訪問白宮，成為1946年敘利亞獨立以來，首位造訪白宮的敘國領導人。

廣告 廣告

川普話鋒一轉，提醒以色列不要破壞敘利亞新領導階層的穩定，任何事情都不能妨礙敘利亞發展，這是一個歷史性的機遇，為中東和平進程增添新的篇章！

就在川普發文前幾天，以色列部隊才在敘利亞南部，攻擊伊斯蘭主義組織擊斃13人。（以上新聞曾武清編輯，AI播報）