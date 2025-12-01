以色列快看！ 教宗良十四世支持「兩國方案」：解決以巴衝突唯一解方

天主教教宗良十四世宣佈：教廷支持以巴各自建國的「兩國方案」。

羅馬天主教教宗良十四世出訪，從土耳其轉往黎巴嫩貝魯特，他強調涵蓋建立巴勒斯坦國的「兩國方案」，是解決以巴衝突的唯一解方。（AI報導）

路透社報導，這位第一位美國籍教宗，在從土耳其飛往黎巴嫩的專機上，舉行首場機上記者會。教宗良十四世指出，教廷已經公開支持以巴建國的「兩國方案」多年；儘管目前以色列仍然不接受這個解決方案，但是教廷還是認為，「兩國方案」是解決以色列與巴勒斯坦問題的唯一解方。

在以色列最大盟友美國，也表態支持巴勒斯坦建國之後，以色列總理尼坦雅胡，仍然重申反對巴勒斯坦建國。良十四世表示，教廷也是以色列的朋友，正尋求可能有助於逐步接近，找出兼顧各方正義的解決之道。

良十四世出訪，是他當選教宗之後，首次的出訪行程。良十四世在11月27日到30日，先到土耳其訪問。教宗表示，他與土耳其總統艾爾段，討論如何解決以巴和俄烏這兩場衝突。良十四世強調，土耳其在協助終結這兩場戰爭過程中，扮演重要角色。（以上新聞由葉柏毅編輯，AI播報）