以色列情報機構聲援伊朗示威 發文稱「在現場」相挺

（中央社耶路撒冷/德黑蘭31日綜合外電報導）伊朗示威活動蔓延至全國，宿敵以色列的情報機構摩薩德今天呼籲伊朗民眾繼續抗議，並稱他們也「在現場」支持。伊朗檢察總長則矢言「果斷」回應破壞穩定的行徑。

法新社報導，伊朗貨幣里亞爾（rial）兌美元及其他國際貨幣貶值，推升進口價格並重創零售商。自28日首都德黑蘭商家因經濟惡化發起示威後，抗議活動已擴散至其他城市，並吸引學生加入行列。

以色列軍方電台（Army Radio）今天報導，摩薩德（Mossad）以社群平台X（原推特）波斯文帳號發布貼文稱：「一起走上街頭吧。時機已到，我們與你們同在。」

「不只是遙遙聲援或口頭支持。我們也跟你們一起在現場。」

伊朗檢察總長莫瓦赫迪－阿薩德（Mohammad Movahedi-Azad）則告訴國營媒體：「任何企圖把抗議經濟問題變成工具，用以引發不安、破壞公物、或執行外部設計的劇本，必將依法面臨適度且果斷的回應。」

在摩薩德做出上述呼籲前，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）本週剛與美國總統川普（Donald Trump）會談，川普於會後警告，伊朗若重建其核子或彈道飛彈計畫，將會面臨新一波空襲。（編譯：楊昭彥）1141231