以色列情報特務局長抵達美國！商討伊朗局勢

▲以色列情報特務局（摩薩德）局長巴爾內亞，週五已抵達美國，準備磋商伊朗問題。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 以色列情報特務局（又稱「摩薩德」，Mossad ）局長巴爾內亞（ David Barnea），據悉16日已經抵達美國，將與華府針對伊朗局勢進行磋商。

根據《以色列時報》報導，巴爾內亞預計在佛羅里達州，與川普總統的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）會晤，雙方將討論伊朗核計畫，飛彈能力，中東代理人（哈馬斯、黎巴嫩真主黨、葉門胡塞組織），加薩衝突等議題，威特科夫負責管理美國和伊朗的直接溝通。

廣告 廣告

目前尚不清楚巴爾內亞會否與川普本人會面，不過這個週末川普也離開白宮、前往佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）。

報導指出，伊朗國內的示威活動，以及美國對伊朗採取軍事行動的威脅，檯面上看似已減弱，海灣國家已說服川普「給伊朗領導層一個機會」，以色列也要求川普，延後對伊朗採取任何重大軍事行動，以免以色列遭到德黑蘭的報復性打擊。

不過，有以色列官員透露，儘管目前伊朗局勢看似稍有降溫，但美國仍有可能在未來幾天對其發動攻擊，美軍正持續向該區域增派防禦和進攻能力。

原文連結：Mossad chief Barnea said in US to discuss Iran, as protests subside after killings

更多 NOWnews 今日新聞 報導

關注伊朗局勢！蒲亭與納坦雅胡通話 籲確保地區穩定與安全

72小時緊急斡旋！海灣4國家成功勸川普別打伊朗 難撼動政權

貨幣貶值+貪腐！伊朗罹難示威者家人怒控：繳好幾億才能領回遺體