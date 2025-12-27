以色列成首個承認索馬利蘭的國家！非洲聯盟示警：恐削弱和平與穩定

索馬利蘭國旗。（圖／達志／美聯社）

以色列於26日成為全球第1個正式承認索馬利蘭共和國（Republic of Somaliland）為獨立主權國家的國家。此一決定可能重塑區域政治動態，並對索馬利亞長期反對分離主義的立場構成嚴峻考驗。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列將立即尋求與索馬利蘭在農業、醫療、科技與經濟領域展開合作。他在聲明中祝賀索馬利蘭總統阿卜杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi），並讚揚其領導能力，同時邀請他訪問以色列。

納坦雅胡指出，此項承認「體現了《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）的精神，該協議是在川普總統（President Trump）的倡議下簽署的。」

《亞伯拉罕協議》於2020年由川普1.0政府斡旋促成，內容包括以色列與阿拉伯聯合大公國及巴林正式建立外交關係，之後亦有其他國家加入。

根據以色列方面的聲明，納坦雅胡、以色列外交部長薩爾（Gideon Sa'ar）與索馬利蘭總統共同簽署了1份相互承認的聯合宣言。

對此，阿卜杜拉希在聲明中表示，索馬利蘭將加入《亞伯拉罕協議》，並稱此舉是邁向區域與全球和平的一步。他指出，索馬利蘭致力於建立夥伴關係、促進共同繁榮，並推動中東與非洲地區的穩定。

與此同時，索馬利亞政府則譴責以色列此舉是「非法行動」，以及對其主權的「蓄意攻擊」，並拒絕任何對索馬利蘭的承認。索馬利亞總理辦公室所發布的聲明指出：「聯邦政府重申其決心，將依據國際法，採取一切必要的外交、政治與法律手段，捍衛國家主權、統一以及國際承認的邊界。」

埃及則表示，外交部長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）於26日分別與索馬利亞、土耳其與吉布地的外交部長通話，討論以色列宣布此項決定後，非洲之角（Horn of Africa，索馬利半島）所面臨的危險發展。

埃及外交部指出，相關部長譴責了以色列承認索馬利蘭的行為，重申對索馬利亞統一與領土完整的全力支持，並警告承認分離地區將對國際和平與安全構成威脅。

非洲聯盟（African Union，簡稱非盟）亦拒絕任何對索馬利蘭的承認。非盟委員會主席（AU Commission chair）表示，非盟重申其對索馬利亞統一與領土完整「毫不動搖的承諾」，並警告此類舉措可能削弱整個非洲大陸的和平與穩定。

索馬利蘭自1991年索馬利亞陷入內戰以來，便享有事實上的自治，並維持相對和平與穩定的狀態，但這個分離地區始終未獲得任何其他國家的正式承認。雖然中華民國自2020年事實上承認其為獨立國家，不過2國無正式外交關係。

多年來，索馬利亞一直動員國際社會反對任何國家承認索馬利蘭。這個前英國保護地寄望，以色列的承認能促使其他國家跟進，提升其外交影響力，並改善其進入國際市場的機會。

今年3月，索馬利亞與索馬利蘭雙方均否認曾接獲來自美國或以色列，要求重新安置來自加薩（Gaza）巴勒斯坦人的任何提案；索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）方面表示，已明確拒絕任何此類構想。

