以色列打到伊朗石化廠！能源設施首遭攻擊 油價衝上96美元、中東戰火牽動全球市場
外媒報導，以色列昨（8）日攻擊伊朗西南部Mahshahr石化園區，這是4月停火以來，伊朗境內能源設施首次遭到攻擊。伊朗稍早也向以色列發射飛彈報復，以伊衝突從軍事設施、飛彈基地、黎巴嫩戰線，進一步推向能源基礎設施。
這次攻擊特別敏感，因為美國總統川普才要求以色列克制，不要擴大反擊，以免破壞美伊和平談判。以色列仍對伊朗境內目標出手，代表華府對納坦雅胡政府的約束力正在被測試，美伊談判也可能被戰場節奏拖著走。
能源市場已立即反應。布蘭特原油回到每桶96美元以上，市場擔心伊朗若進一步報復，可能攻擊以色列能源設施、美軍基地，或把壓力推向荷莫茲海峽。荷莫茲海峽是全球石油與液化天然氣運輸咽喉，一旦通行受阻，亞洲進口能源成本將立刻承壓。
對台灣而言，這不是遙遠戰爭。台灣高度仰賴進口能源，油價、天然氣運輸、航運保險、航空燃油與電價都可能被中東衝突牽動。若能源設施持續成為攻擊目標，國際油價將不只是短線波動，而可能轉化為物價、企業成本與民生壓力。
後續要看伊朗是否攻擊美軍基地、以色列能源設施或波灣航運；也要看美國是否公開施壓以色列降溫。中東戰火若繼續碰觸能源設施，全球市場將不只擔心戰爭，而是擔心能源通道被改寫。
（圖片來源：AI生成）
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