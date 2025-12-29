以色列打破數十年傳統 川普將獲頒以色列最高平民榮譽獎

以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)29日宣布，他的國家將打破數十年來的傳統，把象徵以色列最高平民榮譽的獎項頒發給一位非本國公民─美國總統川普(Donald Trump)。

尼坦雅胡結束與川普在佛羅里達州的友好會面後表示，此舉反映了以色列對川普支持這個國家的「壓倒性感激之情」。

尼坦雅胡告訴記者，川普打破了如此多的慣例，令人們感到意外，而人們也意識到最終川普可能是對的。「所以我們也決定要打破一項慣例、或設立一個新的，而那就是頒發以色列獎(Israel Prize)」。

在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas)10月根據川普及其團隊調停的加薩和平協議、釋放了在2023年10月7日劫持的最後20名倖存人質後，尼坦雅胡曾讚揚川普是以色列「史上最偉大的朋友」。

這位以色列領袖在談到川普獲獎時表示，這反映了以色列各界壓倒性的看法，他們感謝川普對以色列的協助、以及協助以色列共同對抗恐怖分子和那些想要毀滅以色列文明的人，因此這是再次地表達感謝與讚賞。

以色列獎一般只頒給以色列公民或居民，唯一的例外是「對猶太人民的特殊貢獻」類別。先前唯一的非以色列人得獎者，是1991年獲獎的印度指揮家祖賓．梅塔(Zubin Mehta)。

顯然對此感到高興的川普則表示，這個獎項「真的令人驚喜而且非常感謝」，暗示他可能會親自前往以色列領獎。這項頒獎典禮通常是在以色列獨立紀念日(Independence Day)前夕舉行。

對川普來說，這項榮譽將是他自稱的「全球和平締造者」皇冠上的另一顆明珠。

川普在演說和受訪時經常不實地聲稱，他已經「阻止了8場戰爭」。雖然他長期以來堅稱，對於角逐諾貝爾和平獎(Nobel Peace Prize)不以為意，但當2025年再次落選時他也對被忽視表達不滿。

川普最近才剛榮獲國際足總和平獎(FIFA Peace Prize)，而這次榮獲以色列獎，是再一次透過象徵性的肯定來認可他的外交抱負，不過這仍然比不上他公開表達渴望的諾貝爾獎。