以色列批准建立19處猶太殖民區！西方14國譴責其「違反國際法」

以色列外交部長薩爾（Gideon Sa

包括英國、加拿大、德國等14個國家，於24日譴責以色列安全內閣，批准在其佔領的巴勒斯坦領土「約旦河西岸」（West Bank）建立19處猶太殖民區，指出此舉違反國際法，並有可能加劇地區不穩定。

英國、比利時、加拿大、丹麥、德國、法國、義大利、冰島、愛爾蘭、日本、馬爾他、荷蘭、挪威與西班牙在1份聯合聲明中表示：「我們呼籲以色列撤回這項決定，同時停止猶太殖民區的擴張。」

聲明指出：「我們重申，這類單方面行動，作為約旦河西岸殖民政策進一步強化的一部分，不僅違反國際法，也有可能助長不穩定局勢。」

對此，以色列外交部長薩爾（Gideon Sa'ar）於24日在社群平台X上發文駁斥外國政府的聲明，並表示這項決定旨在協助因應以色列所面臨的安全威脅。

他表示：「外國政府無權限制猶太人居住在以色列之地（the Land of Israel）的權利，任何這樣的呼籲在道德上都是錯誤的，且帶有對猶太人的歧視。」

自2022年總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上任以來，現任以色列政府大幅增加殖民社區的批准數量，並啟動未經授權之前哨據點的合法化程序。

今年5月，以色列批准在約旦河西岸新設22處猶太殖民區，成為數十年來規模最大的1次擴張。最新獲批的項目還包括重新建立2處近20年前被拆除的殖民社區：加尼姆（Ganim）與卡丁（Kadim）。

與此同時，以色列政府還在8月批准了「E1殖民地擴張計畫」（E1 project），打算在耶路撒冷（Jerusalem）與馬阿勒阿杜明（Maale Adumim）之間的區域，興建超過3,000戶住宅。該計畫因國際社會強烈反對而凍結了數十年。

根據旨在促進2國方案的以色列自由主義倡議組織「Peace Now」的資料，目前約有70萬猶太殖民者居住在約旦河西岸與東耶路撒冷的約160個殖民社區內，而這些土地正是從巴勒斯坦人手中搶來的。

所謂2國方案，是指在約旦河西岸與加薩走廊（Gaza Strip）建立1個巴勒斯坦國，並以東耶路撒冷（East Jerusalem）為其首都，大致依循1967年第3次以阿戰爭（又稱六日戰爭）之前的邊界框架。

今年9月，英國、澳洲和加拿大在內的多個國家，已宣布在外交上承認巴勒斯坦國，這是1項僅具有象徵意義、但仍相當重大的政策轉向。據悉，目前承認巴勒斯坦的聯合國會員國數量已達到158個，佔總數逾80%。

