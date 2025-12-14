以色列批澳洲煽動反猶情緒 歐美大城加強光明節活動警戒

澳洲民眾在發生槍擊案的雪梨邦迪海灘附近點燈悼念罹難者。路透社



澳洲雪梨邦迪海灘週日（12/14）發生疑似針對猶太光明節集會人潮的槍擊事件，造成至少16人死亡。歐美各大城市紛紛加強對當地光明節活動的警戒，防止模仿犯罪。以色列總理納坦雅胡則是批評澳洲政府計畫承認巴勒斯坦國，煽動反猶情緒。

澳洲民眾在發生槍擊案的雪梨邦迪海灘附近點燈悼念罹難者。路透社

納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）週日發表談話，譴責雪梨槍擊案是一場「冷血謀殺」行徑。他表示，今年8月曾經致函澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese），警告澳洲政府的政策將煽動在澳洲國內的反猶情緒。

艾班尼斯今年8月11日時表示，澳洲會在9月的聯合國大會上宣布承認巴勒斯坦建國地位。

納坦雅胡說：「我在信中寫著：『您對巴勒斯坦建國的呼籲，只會煽動反猶之火、鼓勵哈瑪斯恐怖分子、鼓勵威脅澳洲猶太人的行徑，讓那些仇恨猶太人的份子在街頭狩獵。』

納坦雅胡指責澳洲政府「對於在澳洲散佈的反猶情緒絲毫不作為」。他說：「你們讓疾病散佈，而結果就是我們今天看到的、針對猶太人的攻擊行動。」

艾班尼斯並未回應納坦雅胡的批評。他週日譴責雪梨的槍擊事件，並召開國家安全會議。

澳洲總理艾班尼斯15日舉行記者會上交代雪梨邦迪海灘發生的槍擊事件。路透社

在邦迪海灘槍擊案發生後，德國柏林、英國倫敦、波蘭華沙和美國紐約等各大城市均對當地的猶太光明節（Hanukkah）活動加強警戒。

柏林警方表示，已在舉行光明節點燈活動的布蘭登堡門周遭加強安全措施。一名發言人週日在X平台發文說：「我們針對今晚在布蘭登堡門的光明節活動早有一套全面安全計畫。有鑑於雪梨所發生的事件，我們會進一步強化措施並維持現場的優勢警力。」

德國柏林布蘭登堡門12月14日舉行光明節第一天點燈活動。路透社

英國和法國均表示會在12月14至22日猶太光明節期間加強安全措施。

法國、英國及加拿大今年稍早先後宣布承認巴勒斯坦建國地位。

