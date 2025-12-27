以色列承認索馬利蘭具戰略考量 索馬利亞盟邦譴責

（中央社索馬利亞摩加迪休26日綜合外電報導）以色列今天正式承認非洲東北部的索馬利蘭為「獨立主權國家」，開全球先河。索馬利亞和非洲聯盟（African Union）對此表示強烈不滿。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，尼坦雅胡宣告承認索馬利蘭共和國（Republic of Somaliland）為獨立主權國家，符合「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）精神。亞伯拉罕協議是指美國總統川普首次執政時居中斡旋，促成以色列與多個阿拉伯國家關係正常化的協議。

尼坦雅胡辦公室說，尼坦雅胡已邀請索馬利蘭總統阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）訪問以色列。

根據一段顯示尼坦雅胡和阿布杜拉希通話的影片，尼坦雅胡表示，他相信新的關係將帶來經濟機會。尼坦雅胡也說，他將向川普轉達阿布杜拉希期望加入亞伯拉罕協議。

●索馬利蘭讚揚歷史性時刻

阿布杜拉希在社群平台X發文，盛讚以色列的決定象徵「戰略夥伴關係」的開端。他還說：「這是歷史性時刻，我們熱烈歡迎。」他強調「索馬利蘭準備好加入亞伯拉罕協議」。

消息人士說，索馬利蘭首都哈爾格薩（Hargeisa）群眾走上街頭歡慶，許多人揮舞索馬利蘭國旗。

索馬利蘭位於亞丁灣（Gulf of Aden）戰略要地，擁有自己的貨幣、護照與軍隊，但自1991年宣告脫離索馬利亞獨立以來，長期處於國際孤立狀態。索馬利蘭數十年來不斷爭取國際承認，這也是阿布杜拉希去年底上任以來的首要任務。

●非盟、索馬利亞、土耳其、埃及等國譴責

索馬利亞外交部發出聲明警告，以色列此舉是對索馬利亞主權的「蓄意攻擊」，將破壞區域和平。多個國家也譴責以色列的決定。

索馬利亞的親密盟邦土耳其批評以色列「干涉」索馬利亞事務。

土耳其外交部聲明說，以色列此舉「符合自身擴張主義政策…構成對索馬利亞內政的公然干涉」。

埃及外交部表示，埃及外長已與土耳其、索馬利亞和吉布地共和國外長通話，一致譴責以色列此舉，並強調「全力支持索馬利亞的統一、主權與領土完整」。

非洲聯盟也表示「堅決反對」以色列的作為，警告「任何企圖破壞索馬利亞統一、主權與領土完整的行動，都可能立下危險先例，對整個非洲大陸的和平穩定產生深遠影響」。

非盟委員會主席尤索夫（Mahamoud Ali Youssouf）說，索馬利蘭「仍是索馬利亞聯邦共和國不可分割的一部分」。索馬利亞是非盟會員國。

●戰略考量

分析人士認為，以色列承認索馬利蘭的背後具有戰略考量。

以色列國家安全研究所（Institute for National Security Studies）上月報告說：「以色列基於多重戰略考量在紅海地區需要盟友，其中包括未來可能對青年運動（Houthis）採取行動。」青年運動是獲得伊朗支持的葉門叛軍。

2023年10月加薩走廊（Gaza Strip）爆發戰爭後，以色列多次空襲葉門目標，以報復青年運動對以色列的攻擊。青年運動稱這些行動是聲援加薩的巴勒斯坦人。今年10月加薩脆弱的停火協議生效後，青年運動已停止攻擊。

由於缺乏國際承認，索馬利蘭在獲得外國貸款、援助與投資方面受限，仍極度貧困。

內陸國家衣索比亞與索馬利蘭去年達成協議，租用一段海岸線以取得港口和軍事基地使用權，此舉激怒索馬利亞。

以色列一直試圖加強與中東及非洲國家的關係。

美國2020年在川普執政時推動歷史性協議，包括以色列與穆斯林占多數的阿拉伯聯合大公國、摩洛哥等國關係正常化，但近年爆發的戰事，尤其是在加薩，引發阿拉伯世界不滿，阻礙了以色列近年的外交行動。（編譯：盧映孜）1141227