以色列承認索馬利蘭動機不單純！阿盟：恐強迫遷徙巴勒斯坦人、設軍事基地

以色列（Israel）29日為其在26日外交承認索馬利蘭共和國（Republic of Somaliland）進行辯護，但多個聯合國（United Nations）會員國質疑，此一舉動是否意在將巴勒斯坦人（Palestinians）自加薩走廊（Gaza Strip）遷移，或在索馬利蘭設立軍事基地。

涵蓋22個西亞及部分非洲阿拉伯國家的區域組織「阿拉伯國家聯盟」（League of Arab States，簡稱阿盟）的駐聯合國大使阿卜杜勒阿齊茲（Maged Abdelfattah Abdelaziz）在聯合國安全理事會（U.N. Security Council）表示，阿盟拒絕「旨在強迫巴勒斯坦人民遷移，或利用索馬利半島北部港口建立軍事基地的非法外交承認。」

巴基斯坦副駐聯合國大使賈敦（Muhammad Usman Iqbal Jadoon）向安理會表示：「有鑑於以色列先前曾提及將索馬利蘭、即索馬利亞聯邦共和國（Federal Republic of Somalia）的一部分，作為遣送加薩巴勒斯坦人的目的地，以色列對索馬利亞境內索馬利蘭地區的非法承認，令人深感不安。」

美國總統川普（Donald Trump）提出的加薩和平計畫曾指出：「沒有人會被強迫離開加薩，願意離開的人將可自由選擇離去，也可自由返回。」據悉，今年3月，索馬利亞與索馬利蘭的外交部長均表示，他們未收到任何有關重新安置加薩巴勒斯坦人的提案。

以色列副駐聯合國大使米勒（Jonathan Miller）則在安理會上回應：「這並非針對索馬利亞的敵對行動，也不排除雙方未來進行對話的可能。外交承認不是挑釁行為，而是1個契機。」

今年9月，包括法國、英國、加拿大與澳洲在內的多個西方國家，都宣布將承認巴勒斯坦國（Palestinian state），目前已有超過3/4的聯合國會員國承認巴勒斯坦。

對此，美國副駐聯合國大使布魯斯（Tammy Bruce）為以色列辯護：「本理事會長期存在的雙重標準與錯置焦點，分散了其維護國際和平與安全的使命。」

但斯洛維尼亞駐聯合國大使茲博加爾（Samuel Zbogar）反駁她的說法稱：「巴勒斯坦不屬於任何國家。它是被以色列非法佔領的領土……巴勒斯坦同時也是本組織的觀察員國。相較之下，索馬利蘭是聯合國會員國的一部分，承認索馬利蘭違背了《聯合國憲章》（U.N. Charter）。」

索馬利亞駐聯合國大使奧斯曼（Abukar Dahir Osman）也表示，安理會成員國阿爾及利亞、蓋亞那、獅子山與索馬利亞「明確且毫不含糊地反對任何推動此一目標的步驟，包括以色列任何試圖將加薩巴勒斯坦人遷往索馬利亞西北部地區的行動。」

以色列現任聯合政府是該國歷史上最右翼且最具宗教保守色彩的政府，其中包括主張併吞巴勒斯坦領土加薩走廊與約旦河西岸（West Bank），並鼓勵巴勒斯坦人離開其家園的極右翼政治人物。

索馬利蘭自1991年索馬利亞陷入內戰以來，已實際享有自治地位，且局勢普遍比後者穩定，但這個分離地區始終未獲任何其他國家正式承認。雖然中華民國自2020年事實上承認索馬利蘭為獨立國家，不過2國無正式外交關係。

以色列上週表示，將立即尋求與索馬利蘭在農業、衛生、科技及經濟等領域展開合作。該政治實體期望以色列的外交承認能促使其他國家跟進，進一步提升其外交影響力並進入全球市場。而區域分析人士則指出，若以色列與索馬利蘭建立緊密關係，將可獲得更便利的紅海出入口。

