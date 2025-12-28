以色列承認索馬利蘭惹議！「國際邊緣人」台灣也贊聲 川普：這是哪裡？
編譯林浩博／綜合報導
以色列26日開外交首例，正式承認東非的索馬利蘭為獨立國家，並與之建立邦交。
但以色列此舉卻也招致國際反彈聲浪，歐盟與美國都呼籲，應尊重包括索馬利蘭在內，索馬利亞的領土完整。川普更在媒體訪問中反問：「有人真的知道索馬利蘭是什麼嗎？」
歐盟：尊重索馬利亞領土完整
歐盟對外事務發言人艾拉努尼（Anouar El Anouni）於27日表示，歐盟「重申尊重索馬利亞聯邦共和國統一、主權及領土完整的重要性。」
艾拉努尼在聲明強調，「這對非洲之角地區的整體和平穩定至關重要」，歐盟鼓勵索馬利亞、索馬利蘭展開有意義對話，解決雙方長年分歧。
索馬利亞譴責以色列「非法侵略」
當事方索馬利亞對以色列的決定，備感憤怒，痛批這是對國家主權的直接攻擊，是「非法」且「刻意」地將分離行徑合法化。摩加迪休（Mogadishu）的多位官員稱，他們會尋求外交與法律的反擊措施。
索馬利亞總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）指控，以色列違反了國際規範，並堅持索馬利蘭是索馬利亞「不可分割的一部分」。
索馬利亞要求以色列撤回承認，該國外交部長歐瑪爾（Ali Omar）還聲稱，以色列此舉是為了將巴勒斯坦人趕出加薩，而且此事「眾所皆知」。巴勒斯坦自治政府也出面力挺索馬利亞說法，稱以色列先前就已將索馬利蘭列為加薩居民的驅逐地，並強調此為不可跨越的「紅線」。
國際反彈聲浪
國際輿論整個炸鍋，多國政府與區域組織都反對以色列承認索馬利蘭。土耳其、吉布地、埃及，以及海灣合作理事會（GCC）的多個成員國都出聲譴責，警告此舉會破壞非洲之角與紅海走廊的穩定。
非洲聯盟（AU）與東非政府間發展組織（IGAD）都重申長期立場，指出索馬利亞的邊界獲得國際承認，不可被單方面改變。奈及利亞與多個中東國家同樣發布聲明，呼籲各國不要承認分離地區。該聲明獲得20個國家與伊斯蘭合作組織（Organization of Islamic Cooperation）連署，稱此舉會對區域與全球安全造成「嚴重後果」。
以色列的堅定盟友、美國也表態反對，堅持承認索馬利亞的領土完整，當中也包括索馬利蘭區域 。美國總統川普於26日接受《紐約郵報》採訪，被問及華府是否計畫承認索馬利蘭，同樣斬釘截鐵地給出「不」的答案。
川普甚至反問記者：「有人真的知道索馬利蘭是什麼嗎？」
為何以色列現在承認索馬利蘭？
以色列宣稱，承認索馬利蘭，是想要擴大受到《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）啟發的夥伴網絡。
《亞伯拉罕協議》大都在川普第一任期的2020年所簽署，開闢了以色列與多個阿拉伯國家外交正常化、經貿交流的道路，當中經過華府的斡旋。不過，自川普年初二度上台的近一年來，由於以色列的加薩戰爭影響，再也沒有新的阿拉伯國家加入協議行列。
索馬利蘭於1991年自索馬利亞實質獨立，擁有自己的政府、貨幣與武裝力量。索馬利蘭寄望以色列的承認，能夠帶動其他國家跟隨，從而打破數十年來的外交孤立。
台灣外交部的回應
在一片國際反彈聲浪當中，同屬「國際邊緣人」的台灣，恐怕是除了建交雙方之外，極少數、甚至唯一正面看待以色列承認索馬利蘭的國家。台灣於2020年與索馬利蘭互設辦事處，對方接受駐處以「台灣」為名，雙方相互事實承認。
台灣外交部28日接受中央社訪問時也表達「樂見與歡迎」，並尋求三方合作契機。
