以色列承認索馬利蘭獨立 國際多方表態拒絕

美聯社報導，越來越多國家27日拒絕以色列前一天承認索馬利亞分離地區索馬利蘭(Somaliland)為獨立國家的舉措。這是30多年來首次有國家承認索馬利蘭的獨立。

目前尚不清楚以色列為何在26日發佈此一聲明，也不清楚以色列是否期望獲得任何回報。

索馬利蘭在1991年宣佈脫離索馬利亞獨立，當時索馬利亞陷入衝突，這場衝突至今仍使這個東非國家局勢脆弱。儘管索馬利蘭擁有自己的政府和貨幣，但在26日前，索馬利蘭從未獲得任何國家的承認。

廣告 廣告

一份由20多個主要來自中東或非洲的國家以及伊斯蘭合作組織(Organisation of Islamic Cooperation)27日發佈的聯合聲明，拒絕以色列的承認，「因為這項史無前例的舉措將對非洲之角(Horn of Africa)、紅海(Red Sea)地區的和平安全造成嚴重影響，並對整個國際和平與安全產生嚴重後果。 」

索馬利蘭乾燥不毛，位在亞丁灣(Gulf of Aden)，與葉門隔著海灣相望，毗鄰設有美國、中國、法國和多個其他國家軍事基地的小國吉布地(Djibouti)。

這份聯合聲明還指出，「全面否認將此一舉措與任何企圖將巴勒斯坦人民驅逐出其土地的行徑聯繫起來」。敘利亞在另一份聲明中也拒絕了以色列的承認。

今年稍早，美國和以色列官員告訴美聯社，以色列曾和索馬利蘭接洽，討論接收來自加薩(Gaza)的巴勒斯坦人，這是美國總統川普(Donald Trump)當時重新安置加薩地區人口的計畫的一部分。不過美國後來放棄了該計畫。

美國國務院27日表示，將持續承認索馬利亞的領土完整，「這包括索馬利蘭的領土」。

非洲區域組織也拒絕以色列的承認。非洲聯盟(African Union)主席尤索夫(Mahmoud Ali Youssouf)表示，任何破壞索馬利亞主權的企圖，都將危及非洲大陸的和平穩定。

東非治理機構「政府間發展組織」(IGAD)在一份聲明中表示，索馬利亞的主權受到國際法的承認，任何單方面的承認都「違反聯合國的憲章」以及建立該組織和非洲聯盟的各項協議。

法新社則報導，在以色列正式承認索馬利亞北方的索馬利蘭地區為獨立國家後，歐洲聯盟(European Union)27日堅持，索馬利亞的主權應該受到尊重。

歐盟外交事務發言人艾拉努尼(Anouar El Anouni)表示，歐盟「重申尊重索馬利亞聯邦共和國(Federal Republic of Somalia)的統一、主權和領土完整至關重要，這依據是索馬利亞聯邦共和國憲法、非洲聯盟憲章與聯合國憲章。」

該發言人在一份聲明中表示：「這對於整個非洲之角地區的和平穩定至關重要。」

他並補充道：「歐盟鼓勵索馬利蘭和索馬利亞聯邦政府之間進行有意義的對話，以解決長期存在的分歧。」