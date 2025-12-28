以色列承認索馬利蘭獨立 國際社會炸鍋

▲以色列開出第一槍，於當地時間26日正式宣布，承認位於非洲之角的索馬利蘭（Somaliland）是獨立國家。當地人民持索馬利蘭旗幟。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 以色列開出第一槍，於當地時間26日正式宣布，承認位於非洲之角的索馬利蘭（Somaliland）是獨立國家，引發國際社會譴責。歐盟隨後強調，，索馬利亞的主權應受尊重，必須維護索馬利亞的領土完整，並呼籲進行對話。

根據法新社、德國之聲等外媒報導，自稱共和國的索馬利蘭於1991年宣布自索馬利亞獨立，數十年以來努力爭取國際承認，而以色列在26日時宣布正式承認索馬利蘭。不過以色列的這項決定引發國際社會譴責，許多非洲及中東國家強調，索馬利亞的疆界不能被單方面改變。

歐盟怎麼說？

歐盟對外事務發言人艾拉努尼（Anouar El Anouni）表示，歐盟「再次重申，尊重索馬利亞聯邦共和國的統一、主權與領土完整至關重要」。

他在聲明中指出：「這是整個非洲之角地區和平與穩定的關鍵。」

艾拉努尼並補充，歐盟鼓勵索馬利蘭與索馬利亞聯邦政府展開具實質意義的對話，以解決長期存在的分歧。

索馬利亞譴責以色列「非法侵略」

索馬利亞政府對以色列的宣布反應強烈，形容此舉是對其主權的直接攻擊。

當局表示，將採取外交與法律手段，反制他們所稱「非法」且「蓄意」使分離行動合法化的企圖。

索馬利亞總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）指控以色列違反國際規範，並強調索馬利蘭仍是索馬利亞不可分割的一部分。

國際反對聲浪擴大

多國政府及區域組織也迅速反對以色列的決定。埃及、土耳其、吉布地以及海灣合作委員會（GCC）成員國譴責這項承認，警告此舉可能破壞非洲之角及紅海航道的穩定。

非洲聯盟（AU）與東非政府間發展組織（IGAD）重申其一貫立場，指出索馬利亞的邊界已獲國際承認，不能被單方面改變。

奈及利亞及多個中東國家也發表聲明，呼籲各國避免承認分離地區。

20多個主要位於中東和非洲的國家與伊斯蘭合作組織（OIC）發表聯合聲明，表態反對以色列承認索馬利蘭，並警告此舉恐對區域及全球安全造成「嚴重後果」。

美國則表示，仍然承認索馬利亞的領土完整，包括索馬利蘭地區。

為何以色列此時行動？

以色列將此舉形容為「亞伯拉罕協議（Abraham Accords）」所促成、持續擴大的夥伴關係網絡之一。該協議自2020年以來，為以色列與多個阿拉伯及穆斯林多數國家開啟外交與經濟往來。

亞伯拉罕協議多數是在川普第一任期間、在華府斡旋下簽署。然而，儘管川普今年初重返白宮，受加薩戰爭影響，至今仍未有新的阿拉伯國家加入該協議。

自1991年以來，索馬利蘭一直以「事實上的國家」形式運作，擁有自己的政府機構、貨幣及安全部隊。索馬利蘭希望透過以色列的承認，打破數十年的外交孤立，並促使其他國家跟進承認。

