以色列承認索馬利蘭獨立！觸動中國「分離主義」警鈴 外媒揭北京憂慮

以色列於去年12月26日承認東非索馬利蘭為獨立國家，是第一個對其地位表態的聯合國會員國。不過此舉引起中國不滿，擔心以色列將剝奪中國在東非地區的利益，並鼓吹分離主義。

以色列於去年12月26日承認東非索馬利蘭為獨立國家，是第一個對其地位表態的聯合國會員國。（圖／美聯社）

索馬利蘭自1991年開始，尋求從索馬利亞獨立，且政府治理和經濟表現皆優於索馬利亞。台灣自2020年與索馬利蘭互設代表處，是第一個承認索馬利蘭的政府，但雙方未正式建交，而是透過在醫衛、農業、資通訊等領域合作交流，深化實質互惠互利關係。

以色列承認索馬利蘭後，中國國防部發言人林劍表示，「任何國家都不應為鼓勵或支持他國內部分裂勢力以謀取私利」並敦促索馬利蘭停止「分離主義活動及與外部勢力勾結」。《現代外交》（Modern Diplomacy）報導，中國的大肆譴責點出了中國憂心此舉將威脅國家安全，並損害一帶一路計劃。

專家指出，中國若在索馬利蘭問題上採取任何寬容態度，將可能為其內部分裂議題開創先河，中國反對任何國際社會承認分離地區，並對索馬利蘭問題格外敏感，因為當地的分離議題可能牽涉到台灣作為主權國家議題，也對中國內部西藏和新疆的分裂議題帶來挑戰。

以色列此番承認索馬利蘭，意在尋求農業、醫療、科技及經濟方面的合作，近日也磋商在當地建立軍事基地。中方擔心以色列的舉動將損及伊朗等中東盟友利益，另一方面，索馬利蘭位在亞丁灣和曼德海峽，為全球貿易與能源航道的重要節點，將挑戰中方在該地區的影響力。

索馬利蘭位在亞丁灣和曼德海峽，為全球貿易與能源航道的重要節點。（圖／截取自google maps）​​​​​

