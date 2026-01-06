以色列承認索馬利蘭 台灣跟進嗎？

（圖／本報系資料照）

2025年底，以色列宣布與索馬利蘭建立外交關係，成為後者自1991年脫離索馬利亞獨立以來，全球第一個給予其外交承認的國家。2020年我國與索馬利蘭互設代表處，但尚未建立正式的外交關係。如今以色列創了先例，中華民國是否要跟進，讓我們在外交節節敗退後，自2007年與聖露西亞復交後，建立近20年來第一個新的邦交國？

1980年埃及成為第一個與以色列建交的阿拉伯國家。1994年約旦承認特拉維夫。1999年，茅利塔尼亞與以色列建交，儘管又在2010年斷交，但已成為特拉維夫外交進展的一大步。摩洛哥則是在2020年與阿拉伯聯合大公國及巴林，在川普推動《亞伯拉罕協議》後，陸續對以色列做出外交承認。這次以色列承認索馬利蘭，完全符合《亞伯拉罕協議》的精神，不過這個外交動作有紅利也有風險。

廣告 廣告

外交與安全的紅利方面：首先，在剷平迦薩、暗殺黎巴嫩真主黨領袖、敘利亞阿塞德政權垮台，及美國協助弱化伊朗後，以色列目前仍存在的明顯威脅就是葉門的胡塞組織。如果能透過與其紅海對岸的索馬利蘭建交，增加情蒐的能力，特別是來自伊朗對胡塞組織的軍需運補，將有助於強化以色列的安全保障。

其次，索馬利蘭的伯伯拉港口，掌控了亞丁灣進入紅海的咽喉——曼達海峽的通道。亞丁灣北邊是葉門的領土，南邊則屬索馬利蘭，如果以索關係發展順利，至少能夠降低這個通往蘇伊士運河通道的戰略威脅。

最後，索馬利蘭多數是遜尼派穆斯林，政治穩定，有助於以色列與伊斯蘭世界的連結，特別是因為以哈衝突後，以色列與沙烏地阿拉伯的建交被迫中斷，亟需在戰爭告一段落後，讓《亞伯拉罕協議》有新動能。

連帶的風險：第一、穆斯林世界反對以色列給予一個分離主義地區外交承認，不僅索馬利亞感到憤怒而抗議，埃及、沙烏地阿拉伯、土耳其、伊朗等中東大國都強烈反對，堅持此項舉措違反《聯合國憲章》。非洲聯盟也表示這與1964年通過的《開羅決議》相互抵觸。

再者，聯合國與歐洲國家都反對特拉維夫突然的外交行為，美國儘管支持以色列有開展外交關係的權利，但表示本身立場並未改變，同時在安理會的譴責案中，少見地採取棄權。

更重要的是，如果以色列給予索馬利蘭外交承認，為何不能接受巴勒斯坦的獨立建國？此外交決定與特拉維夫反對的「兩國論」不僅相互矛盾，同時此雙重標準亦顯得極為諷刺。

以色列率先承認索馬利蘭後，我國是否應當跟進，將原先已設有的「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」，直接改名為「中華民國大使館」？我們原本就和索馬利亞沒邦交，北京也不承認索馬利蘭，因此基本上不存在外交競逐或互挖牆腳。台灣在中東及北非地區也沒有邦交國，如果我們對索馬利蘭做出外交承認，這些國家會因而做出激烈反應、甚至強迫我國代表處更名降格的可能性不高。美國的立場很有可能是雖不鼓勵，也不會反對。

蔡英文及賴清德兩位總統執政10年以來，中華民國已丟了10個邦交國，唯二的重要外交突破就是在索馬利蘭及立陶宛成立代表處，但這並沒有為邦交國的流失止血，我國目前僅與全世界12國有外交關係。如果能夠與索馬利蘭建交，至少有助於外交困境的突破。

不過，賴清德執政下的民進黨政府，是否會更享受以台灣為名的代表處，而不願意升格為中華民國的大使館，就不得而知了。（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員）