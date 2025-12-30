以色列承認索馬利蘭 大陸外交部氣噗噗「堅決反對」

以色列正式承認位在非洲東北部，與台灣相互承認主權地位的「索馬利蘭」，是「獨立且具有主權的國家」，並且與索馬利蘭建立外交關係。大陸外交部發言人林劍表示，中方對以色列這項舉動，表示嚴重關切，並且堅決反對。（葉柏毅報導）

根據「北京青年報」旗下微信公眾號「政知見」報導，林劍在大陸外交部例行記者會上，回應相關問題時表示，中方認為，索馬利蘭是索馬利亞領土不可分割的一部分，中方堅定支持索馬利亞的主權統一與領土完整。林劍並強調，中方認為，索馬利蘭問題，完全是索馬利亞的內政，應該由索馬利亞的人民，以符合自身國情和憲法的方式解決。林劍並表示，任何國家都不應該為了一己之私，鼓動與支持其他國家的內部分裂勢力。

以色列在26日，正式承認位在非洲東北部的索馬利蘭是「獨立且具有主權的國家」，並且與索馬利蘭簽署協議，建立外交關係。索馬利蘭於1991年，宣布從索馬利亞獨立，數十年來，努力爭取國際承認。美國總統川普則表示，美國暫時不會跟進，他需要「再好好研究一下」。

我外交部28日表示，我方樂見並歡迎以色列承認索馬利蘭為主權獨立國家，並且持續尋求與以色列及索馬利蘭政府有更多合作契機。