以色列承認索馬利蘭 索馬利亞、非洲聯盟皆表反對

在以色列首開先例正式承認索馬利蘭為「獨立主權國家」後，索馬利亞和非洲聯盟(African Union)26日都對此表達強烈不滿。

索馬利蘭在1991年宣布從索馬利亞獨立，數十年來一直在爭取國際承認，這也是現任總統阿布杜拉希(Abdirahman Mohamed Abdullahi)去年上任以來一直推動的優先事項。

但索馬利亞外交部發表聲明，警告這個決定是對其主權「蓄意攻擊」，將破壞區域和平。其他幾個國家也譴責以色列的決定。

非洲聯盟表示「堅決反對」以色列的行動，並警告：「任何破壞索馬利亞的統一、主權和領土完整的企圖…可能開創危險的先例，對整個非洲大陸的和平穩定帶來深遠影響。」

非洲聯盟執行委員主席尤索夫(Mahmoud Ali Youssouf)說，索馬利蘭「仍是索馬利亞聯邦共和國不可分割的一部分」。

以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)辦公室稍早表示，他宣布「正式承認索馬利蘭共和國為一個獨立主權國家」，使得以色列成為第一個承認索馬利蘭的國家。

尼坦雅胡辦公室說：「這項聲明符合亞伯拉罕協議的精神」，這指的美國總統川普(Donald Trump)第一屆任期內斡旋的幾項以色列與阿拉伯國家之間的協議，旨在讓這些國家正常化與以色列的關係。

聲明中表示，尼坦雅胡已經邀請了阿布杜拉希訪問以色列。

阿布杜拉希對以色列的決定表示歡迎，並在X上表示，這標誌著「戰略夥伴關係」的開始。

阿布杜拉希補充說：「這是一個歷史性時刻，我們對此熱烈歡迎」，並重申「索馬利蘭準備好加入亞伯拉罕協議」。

消息人士表示，在索馬利蘭首都哈爾格薩(Hargeisa)，民眾上街慶祝，許多人揮舞著索馬利蘭的國旗。