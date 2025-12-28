以色列承認索馬利蘭 這些國家、組織聯合聲明反對

當地時間 26 日，以色列總理辦公室發布聲明，宣布承認索馬利蘭共和國的主權，並準備與該國構建外交關係。 圖：翻攝自 @Israelwaronhama X 帳號

[Newtalk新聞] 以色列總理辦公室於當地時間 26 日發布聲明，宣布正式承認索馬利蘭共和國為一個獨立且具有主權的國家，並準備與該國簽署協議、構建外交關係。然而，相關行為卻引發大量中東與非洲國家反對，質疑承認索馬利蘭獨立的行為可能對索馬利亞主權造成危害。

根據中國《環球網》報導，在以色列方面宣布承認索馬利蘭主權獨立後，約旦、埃及、阿爾及利亞、伊朗、伊拉克、科威特、利比亞、馬爾代夫、奈及利亞、阿曼、巴基斯坦、卡達、沙烏地阿拉伯、索馬利亞、蘇丹、土耳其、葉門以及巴勒斯坦等中東、非洲國家或地區外交部長與伊斯蘭合作組織發表聯合聲明，共同對以色列進行譴責，並堅決反對索馬利蘭的主權獲得承認。

該聲明指出，以色列承認索馬利蘭主權的行為，將對非洲之角以及紅海地區的和平與安全造成影響，並可能對地區局勢構成威脅。該聲明也公開發布批評，認為以色列的相關舉動違反《國際法》的基本原則以及《聯合國憲章》中，針對尊重國家主權、維護國家統一與領土完整的規定。

該聲明最後也強調，參與發表聯合聲明的國家或地區將繼續堅定的支持索馬利亞的主權與領土完整，並對任何可能損害索馬利亞國家統一以及主權的行為進行反對。

根據公開消息顯示，索馬利蘭是世界上實際控制領土面積最大的未受國際普遍承認國家，實際掌控著奧達爾州、沃戈伊加勒貝德州、托格代爾州以及部分薩格納州土地的控制權。由於索馬利亞聯邦政府長期拒絕承認索馬利蘭的獨立性，許多國家仍將該國視為索馬利亞的聯邦成員州之一。除了以色列外，台灣也在事實上承認索馬利蘭的主權，索馬利蘭也與鄰近的衣索比亞保持著非正式的官方往來。

