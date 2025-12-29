以色列承認索馬裡蘭獨立 兩岸反應大不同

（德國之聲中文網）中國外交部周一（12月29日）表示，中方堅定支持索馬裡的主權、統一和領土完整，反對任何分裂索馬裡領土的行為。中方外交部發言人林劍在例行記者會上強調：“索馬裡蘭問題完全是索馬裡內政，應由索馬裡人民以符合自身國情和憲法的方式解決，域外國家應停止不當干涉。任何國家都不應為了一己私利而鼓動和支持他國內部的分裂勢力。”他還敦促索馬裡蘭當局“認清形勢，立即停止分裂活動和與外部勢力勾連”。

位於非洲之角的索馬裡蘭於1991年宣布脫離索馬裡獨立，幾十年來一直在爭取國際社會的承認。12月26日，以色列宣布正式承認索馬裡蘭為獨立主權國家，成為首個作出此類聲明的國家，並尋求與索馬裡蘭在農業、衛生、技術和經濟等領域立即開展合作。

台灣表歡迎

就以色列的聲明，台灣外交部12月28日回應台灣中央社的提問時表示：“以色列與索馬裡蘭都是與台灣理念相近的民主伙伴，三方共同擁護自由、民主與法治等普世價值。對於以色列承認索馬裡蘭為獨立主權國家，並建立正式關系以強化合作，台灣方面表示樂見其成並予以歡迎。”

台灣與索馬裡蘭在2020年互設官方代表機構。2022年，索馬裡蘭官員訪問台灣。《南華早報》此前報道，索馬裡蘭積極與台灣靠攏，目的是“為獲得美國的外交承認”，並把自己定位為“抗衡中國在非洲之角影響力的力量”。

國際社會反應

據半島電視台報道，以色列宣布承認索馬裡蘭獨立後，阿拉伯國家聯盟（阿盟）、海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）、非洲聯盟、伊斯蘭合作組織紛紛發出譴責。其中，阿盟秘書長艾哈邁德·阿布·蓋特（Ahmed Aboul Gheit）認為：“任何試圖強加單方面承認的行為都構成對索馬裡內政的不可接受的干涉，並開創了一個危險的先例，威脅到地區和國際安全與穩定。”

歐盟則表示尊重索馬裡的領土完整和主權，並呼籲索馬裡國民政府與索馬裡蘭進行對話。

美國總統特朗普在接受《紐約郵報》采訪時表示，美國暫時不會跟進此事，他還需要進一步“研究”。

