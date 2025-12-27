以色列承認「索馬利蘭共和國」撼動地緣政治 台灣已事實承認

以色列承認「索馬利蘭共和國」撼動地緣政治。圖為2025年5月29日，索馬利蘭總統阿布杜拉希在肯亞為索馬利蘭使團辦公室揭牌。路透社



以色列週五（12/26）宣布，承認信仰伊斯蘭教的非洲「索馬利蘭共和國」為獨立主權國家，成為首個承認索馬利蘭的聯合國會員國。在此之前，僅有台灣與索馬利蘭建立正式外交關係。以色列此舉可能重塑區域政治格局，並考驗索馬利亞長期以來反對分離主義的立場。

路透社、法新社報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）週五表示，以色列將與索馬利蘭共和國（Republic of Somaliland）在農業、醫療、科技與經濟等領域立即展開合作。他在聲明中祝賀索馬利蘭總統阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi），讚揚對方的領導能力，並邀請他訪問以色列。

納坦雅胡指出，這項宣示符合由美國總統川普（Donald Trump）倡議並簽署的《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）精神。

《亞伯拉罕協議》是2020年在川普第一個任期內促成，內容包括以色列與阿拉伯聯合大公國（阿聯）與巴林正式建立外交關係，之後亦有其他國家陸續加入。

以色列表示，納坦雅胡、外交部長薩爾（Gideon Saar）已與索馬利蘭總統共同簽署相互承認的聯合聲明。

阿布杜拉希在聲明中表示，索馬利蘭將加入《亞伯拉罕協議》，並稱此舉是邁向區域與全球和平的重要一步。他表示，這是索馬利蘭與以色列「戰略夥伴關係」的開始，將致力於提升共同繁榮，並促進中東與非洲的穩定。

●1991年宣布獨立 享有實質自治

索馬利蘭1960年6月26日脫離英國，獨立為索馬利蘭國，五天後即與南方的義屬索馬利蘭合併為索馬利亞聯邦共和國（Federal Republic of Somalia）。

索馬利亞1991年陷入內戰後，索馬利蘭即宣布獨立，一直享有實質自治，局勢相對和平與穩定。索馬利蘭期待以色列的承認能帶動其他國家跟進，進而提升其外交影響力，擴大進入國際市場的機會。

2020年，中華民國政府與索馬利蘭政府正式建立外交關係並互設官方代表機構，名稱分別為台灣代表處（Taiwan Representative Office）與索馬利蘭代表處（Somaliland Representative Office）。

2025年7月，賴清德總統接見索馬利蘭訪團。總統府Flickr

●索馬利亞強烈反對 埃及、非洲聯盟拒承認索馬利蘭

索馬利亞數十年來持續動員國際社會，反對任何國家承認索馬利蘭。

索馬利亞總理辦公室週五發表聲明，強烈譴責以色列的行動，稱其為「非法舉動」，是對索馬利亞主權的「蓄意攻擊」，重申拒絕任何對索馬利蘭的承認。聲明稱，將「採取一切必要的外交、政治與法律手段，捍衛國家主權、領土完整以及國際公認的邊界」。

埃及當局表示，外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）週五已分別與索馬利亞、土耳其及吉布地外長通話，討論以色列宣布承認索馬利蘭後，非洲之角（ Horn of Africa）地區出現的「危險發展」。

埃及外交部指出，與會外長一致譴責以色列承認索馬利蘭，重申全力支持索馬利亞的國家統一與領土完整，並警告承認分離地區將對國際和平與安全構成威脅。

非洲聯盟（AU）也拒絕承認索馬利蘭。非盟委員會主席表示，非盟對索馬利亞統一與領土完整的承諾「毫不動搖」，並警告此類行動可能破壞整個非洲大陸的和平與穩定。

