以色列拆除UNRWA總部 聯合國譴責違反國際法

以色列政府持續收緊對援助巴勒斯坦人道組織的限制之際，以色列工程人員今天(20日)開始在東耶路撒冷拆除聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署 (UNRWA)的總部。

以色列國家安全部長班吉維爾(Itamar Ben-Gvir)發表聲明指出，他親自陪同工程人員前往現場，並形容這是「歷史性的一天」。

UNRWA在社群平台X表示，以色列部隊已沒收員工的電子設備，並強迫人員撤離位於希克加拉區(Sheikh Jarrah)的總部。UNRWA指出，這是對該機構及其設施「前所未有的攻擊」，更嚴重違反國際法及聯合國享有的特權與豁免權。

UNRWA長期在巴勒斯坦難民營維持基礎設施，並在加薩走廊與被占領的西岸地區，以及約旦、黎巴嫩與敘利亞等地，為巴勒斯坦難民提供教育與醫療服務。巴勒斯坦方面指出，UNRWA對確保基本公共服務至關重要。

以色列長期批評UNRWA立場偏向巴勒斯坦，並指控該機構與哈瑪斯有關聯；UNRWA則多次強烈否認相關指控。以色列外交部表示，這次拆除行動是依據新通過的法律執行，該法明令禁止UNRWA運作。

美國川普政府於2018年切斷對UNRWA的資助；以色列國會去年通過立法，禁止該機構在以色列定義的領土內運作，包括其總部所在的東耶路撒冷。

這項禁令也與以色列更廣泛的行動相呼應，政府近年加強整頓在加薩與約旦河西岸活動的人道組織，要求非政府組織不得聘用參與「削弱以色列正當性」或支持抵制行動的人員，並須登記員工名單作為持續營運的條件。以色列並已通知數十個援助團體，其營運許可將於2025年底到期。