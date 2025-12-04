以色列持續空襲黎巴嫩！雙方舉行40年來首次直接會談

黎巴嫩總理薩拉姆（Nawaf Salam）。（圖／達志／美聯社）

在黎巴嫩納庫拉（Naqura）靠近以色列邊境的聯合國維和部隊總部，黎巴嫩與以色列代表3日展開新一輪敏感且意義重大的外交接觸。2國自1948年以來在技術上仍處於戰爭狀態，但隨著2024年11月的停火協議滿1週年，美國、法國與聯合國等協議保證方再度促成雙方會面，試圖穩住日益緊張的黎南局勢。

據《法新社》報導，黎巴嫩總理薩拉姆（Nawaf Salam）強調，這次討論「還沒有進入和平談判階段」，而是僅限於全面落實去年停火協議的內容，包括：全面停止敵對行動、釋放黎巴嫩人質，以及要求以色列依協議從黎巴嫩境內完全撤軍。然而，事實上，以色列仍持續在黎巴嫩進行空襲，並在南部5個區域保持駐軍，理由是打擊真主黨（Hezbollah）的軍事設施與人員。

廣告 廣告

長久以來，由於黎以2國缺乏正式外交關係，停火機制始終只允許軍事人員參與，而這次罕見納入文官代表，成為美國眼中的「重要進展」。美國特使、前國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）也親自出席會議。

美國大使館對此次會議首次納入文職代表表示歡迎，黎巴嫩方面派出前駐美大使卡拉姆（Simon Karam），以色列則由國家安全委員會官員雷斯尼克（Uri Resnick）出席。美國大使館的聲明表示：「他們的加入，反映出該機制致力於促進政治與軍事層面的討論，以期為所有受衝突影響的社群達成安全、穩定且可持續的和平。」

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室形容會談氣氛「正面」，並指出雙方已同意發展潛在的經濟合作構想。然而，以色列也清楚表明，一切合作的前提是「真主黨解除武裝」，此要求無論經濟如何進展都不會改變。

此前，納坦雅胡曾多次公開呼籲黎巴嫩加入《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords），使2國邁向關係正常化，但薩拉姆重申：「正常化必須跟隨和平，而不能走在和平之前。」

美國則明顯加大力道施壓黎巴嫩，要求迅速削弱真主黨的武力。奧塔格斯在會談前1天曾抵達耶路撒冷（Jerusalem），會晤納坦雅胡與以色列外長薩爾（Gideon Saar），美國希望透過雙邊直接談判來穩定局勢，也藉此進一步削弱伊朗在區域的影響力。

面對外界期待，薩拉姆表示黎巴嫩已準備好談判，也願意讓停火機制檢驗其軍隊在南部拆除真主黨軍事設施的進展。依照黎巴嫩政府批准的計畫，軍方須在年底前完成利塔尼河（Litani）以南的拆除工作，之後再將行動擴大至其他地區。

但以色列對此仍不滿意。近數週，以軍明顯加強其空襲行動，以色列公共廣播公司（IPBC）甚至報導，以色列已準備面對與真主黨「不可避免」的重大升級，即便華府仍試圖阻止局勢惡化。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

黃立成砸4.6億「重回賭桌」喊：故事仍在繼續 疑「幸運數字」曝光

台大正取生報到竟遭「好友冒名取消」 17秒毀人前途只因嫉妒

10年沒教召一查就中14天！他傻眼喊「以前才5天」 網：退伍10年仍在等通知