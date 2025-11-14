以色列接收「最後4名人質之一」遺體 73歲前足球員遭俘喪命

以色列13日表示，已接收最後4名被扣押在加薩的人質之一戈達德（Meny Godard）的遺體。2023年10月7日，哈瑪斯對以國發動突襲，時年73歲的他在以國南部的貝里（Be’eri）被擄走，他的妻子艾雅萊特（Ayelet）則在襲擊中喪生。

法醫確認哈瑪斯13日歸還的人質遺體為戈達德。（資料照／美聯社）

根據《美聯社》，哈瑪斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）的武裝部門表示，戈達德的遺體在加薩南部被找到。據悉，戈達德曾是一名職業足球員，後來加入以軍並參與了1973年中東戰爭，曾在當地的印刷廠工作。

自以色列與哈瑪斯的停火協議在10月10日生效以來，已有25名人質的遺體被歸還給以方，目前仍有3人的遺體須被交還。根據協議，以國每收到一具以方人質的遺體，就得移交15具巴勒斯坦人遺體。加薩衛生部稱，迄今已接收共315具遺體。哈瑪斯聲稱，由於加薩遭受大規模破壞，使尋找人質遺體的工作變得複雜。

圖為11月13日運載物資的卡車從以色列進入加薩市。（圖／美聯社）

儘管以色列和哈瑪斯持續互控對方違反停火協議，但遺體交換的工作仍在進行。以國官員指責，哈瑪斯在某些情況下只交還部分遺體，甚至還偽造找到遺體的紀錄。哈瑪斯則指控以軍向平民開火，並限制人道主義援助進入加薩。

儘管自停火協議生效以來，加薩的傷亡人數呈現下降，當地官員仍繼續通報死於襲擊的案例。以色列也報告稱，有士兵在武裝分子的襲擊中喪生。

加薩衛生官員指出，由於缺乏DNA測試工具，讓遺體交還作業變得更困難。隨著只剩下3具人質遺體待歸還，以哈即將完成停火協議的第一階段。報導稱，這項20點的和平方案後續階段還包括組成國際穩定部隊、組建技術型巴勒斯坦政府以及解除哈瑪斯武裝。

