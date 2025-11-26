以色列接獲加薩人質棺木 送法醫中心鑑定身分

（中央社特拉維夫25日綜合外電報導）以色列今天表示，已接獲一具在加薩遭挾持人質的棺木，正在對遺體進行法醫鑑定以確認身分。

法新社報導，在這次最新移交之前，仍有3名罹難人質的遺體遭扣留於加薩走廊，包括2名以色列人與1名泰國國民。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）與其盟友依據美國斡旋的停火協議，向以色列陸續移交最後幾名人質。這項協議於10月10日生效。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發表聲明表示：「以色列透過紅十字會（Red Cross）收到一名罹難人質的棺木。」

這具棺木是在加薩走廊內移交給以色列軍方與安全部門，隨後運至以色列境內，並在軍事儀式中接收。棺木之後被送往特拉維夫國家法醫中心（National Centre of Forensic Medicine）。

尼坦雅胡辦公室表示：「完成身分確認程序後，將正式通知家屬。罹難人質的家屬已收到更新消息，在這個艱難時刻，我們與他們同在。歸還人質的行動仍在持續進行，在最後一名人質返回之前，我們絕不會停止。」（編譯：張曉雯）1141126