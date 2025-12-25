以色列控哈瑪斯違反停火且誓言回應 哈瑪斯否認

以色列軍方24日表示，當一名士兵在加薩南部城市拉法(Rafah)拆除武裝分子的基礎設施時，一輛軍方車輛下方發生爆炸。這名受到輕傷的士兵被送醫治療。

哈瑪斯資深官員馬達維(Mahmoud Mardawi)在社群媒體上表示，這起爆炸案是未爆彈導致，哈瑪斯已經告知調解者。哈瑪斯在最新聲明中，否認對以色列在其控制區放置的「戰爭遺緒」負有責任。

以色列軍方否認哈瑪斯的說法。總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)稱這起事件違反停火協議，並表示以色列將做出「相應回應」。

以色列先前已對加薩發動空襲，回應其指控的違反停火行為。以色列10月19日表示，哈瑪斯開火導致2名士兵身亡，以色列因此發動一系列空襲。當地衛生官員指出，這導致超過40名巴勒斯坦人死亡。

哈瑪斯指控以色列違反停火協議，沒有允許足夠的援助物資進入加薩，並持續攻擊平民。加薩衛生部表示，自從達成停火協議以來，超過400名巴勒斯坦人死於以色列的槍火之下。

這起爆炸案正值哈瑪斯與土耳其官員在該國首都安卡拉會面，討論第二階段停火協議。雖然這項協議大致上得以維持，但進展緩慢。

在哈瑪斯於2023年10月7日挾持的251名人質中，除了其中1人之外，其餘人質無論生死已全數獲釋，藉此交換巴勒斯坦囚犯與被拘留者。最後一名仍在加薩的人質母親呼籲談判人員在進入第二階段停火前，先歸還這名人質。

第二階段停火將面臨更巨大的挑戰，包含部署國際穩定部隊、加薩技術官僚治理機構、解除哈瑪斯武裝，還有以色列軍方進一步後撤。(編輯：陳文蔚)