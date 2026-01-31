以色列控哈瑪斯違反停火協議 空襲加薩釀26死

（中央社開羅31日綜合外電報導）以色列今天對加薩（Gaza）展開近幾週以來最猛烈的空襲行動，當地衛生當局表示，這波襲擊造成26人死亡。

路透社報導，儘管以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）之間達成脆弱停火協議，以色列戰機仍鎖定加薩市（Gaza City）西部希克拉旺（Sheikh Radwan）警察局發動空襲，警方及醫護人員表示，共有10名警員以及在押人員喪生。

警方表示，救援人員仍在現場搜尋可能的傷亡民眾，哈瑪斯目前掌管加薩當地警力。

另外，加薩市西法醫院（Al-Shifa Hospital）成員們指出，以色列軍方在另一場空襲，擊中一棟公寓，造成3名兒童與2名婦女身亡。南方的汗尤尼斯（Khan Younis）帳篷營地也遭襲擊，導致另外7人罹難。

一名以色列軍方消息人士表示，這波空襲是為回應昨天發生於拉法（Rafah）的一起事件，當時以色列軍隊在該區發現有8名槍手自地道出現。以色列軍隊目前根據去年10月停火協議部署在加薩南部拉法。

以色列軍方指出，8名槍手中有3人遭擊斃，另1人為哈瑪斯當地重要指揮官，已被逮捕。

哈瑪斯未針對該事件發表評論。以色列軍方人士表示，此舉已違反停火協議。哈瑪斯則指責以色列破壞停火條件。（譯者：高照芬/核稿：楊昭彥）1150131