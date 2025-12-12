以色列擴建屯墾區創2017年來新高 聯合國：加劇緊張

根據法新社11日取得的一份報告，以色列在被佔領的約旦河西岸(West Bank)擴建屯墾區，已達到至少自2017年、也就是聯合國開始追蹤這類數據以來的最高水平。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)在這份報告中指出，相較於2024年的大約2萬6,170處住房，以色列2025年推進、核准或招標一項將近4萬7,390處住房的計畫。

古特瑞斯譴責這種「不斷的」擴張行徑，表示此舉「持續加劇緊張，阻礙巴勒斯坦人進出他們的土地，並對一個完全獨立、民主、相鄰且具有主權的巴勒斯坦國(Palestinian State)生存能力造成威脅」。

廣告 廣告

古特瑞斯還說，相較於過去幾年，這些數字代表了大幅增長。他指出，在2017年至2022年期間，年度平均增加1萬2,815處住房。

扣除在1967年遭到以色列佔領與併吞的東耶路撒冷，目前約有50萬以色列屯墾者住在約旦河西岸，還有大約300萬巴勒斯坦居民也居住在此。

古特瑞斯指出，這些發展進一步深化以色列的非法佔領，違反了國際法，並損害巴勒斯坦人民的自決權。