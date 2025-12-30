以色列明年起停發25個人道組織運作許可 加薩援助缺口恐擴大

以色列今天(30日)宣布將從明年1月1日起，暫停向20多個人道組織發放在加薩走廊(Gaza Strip)的運作許可，其中包括「無國界醫生」(Doctors Without Borders)，理由是這些組織未符合其審查規範。

美聯社報導，以色列僑民事務部(Ministry of Diaspora Affairs)表示，被列入禁令名單的組織未能符合新規定，也就是向以國政府提供員工資料、資金來源及營運相關資訊。該部門也特別點名加薩最大的醫療救援組織之一「無國界醫生」，指控其部分員工與哈瑪斯(Hamas)等武裝團體有合作關係。

據了解，約有25個人道組織未獲得許可證展延，約佔目前加薩境內非政府組織數量的15%。

無國界醫生尚未對這項指控做出回應。

長期以來，以色列與國際組織在加薩的援助數量上一直存在分歧。自加薩10月10日停火以來，以色列始終聲稱履行了援助承諾，但人道組織則對以色列提供的數據感到懷疑，強調加薩200多萬人正迫切需要更多救援。