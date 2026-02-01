以色列最後人質遺體尋獲 台灣女留學生：這一天來得好不容易

以色列軍方26日宣布，已在加薩尋獲最後一名人質遺體。一位來自台灣，並在以色列留學、結婚生子的自媒體經營者「美角」表示，她終於可以把掛在身上 843 天的黃緞帶拿下來，相信大家會懂，這一天真的來得好不容易。

根據《青年日報》27日報導，以色列軍方聲明，警官格維利（Ran Gvili）在被扣押超過840天後，其遺體已經過身分確認，將送返安葬。以色列總理尼坦雅胡表示，「我們履行承諾，把每個人都帶回來了」。

一位來自台灣，並在以色列留學、結婚生子的自媒體經營者「美角／約阿咪」29日在其YT頻道《以色列美角， Israel Mega》表示，在 2026/1/27，以色列宣布：在加薩北部的一處地點，找到了最後一位已經遇害的人質。 這也代表從 2023/10/7 那天起，以色列人質事件，終於走到最後一章。

「美角」指出，她29日在耶路撒冷市中心（Yafo Center / 市政府廣場一帶），包包上繫著黃緞帶以及街上的人質海報——但這些對以色列人來說，不是裝飾，而是一段不可能忘記的記憶。

「美角」感嘆，她終於可以把掛在身上 843 天的黃緞帶拿下來。 不是因為結束了就可以忘記，而是因為——大家終於走到一個「必須被記得的句點」。

她直言，「不落下一個人」一直是以色列文化的精神，相信大家會懂，這一天真的來得好不容易。

