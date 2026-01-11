以色列月底攻伊朗？神秘帳號押注 疑握軍事內幕半年狂賺488萬

一個在美國加密貨幣預測市場平台Polymarket上專門押注以色列及美國軍事行動的神秘帳號，因過去半年來屢次精準預測而引發內線交易質疑。該帳號近日再度下注共1萬5517.18美元（約49萬元新台幣），賭以色列將在1月31日前對伊朗發動攻擊。

神秘帳號押注以色列月底將攻伊朗。 （資料照／《美聯社》）

《紐約時報》10日報導，這個目前名為Rundeep的帳號於2025年6月加入Polymarket平台後，專門押注以色列與美國的軍事行動，至今已累積獲利超過15萬4219美元（約488萬元新台幣）。該帳號最大的一筆獲利出現在帳號創建後數天的6月13日，當時押注以色列將對伊朗採取軍事行動，儘管當時該事件發生機率僅被評估為14%，但最終以色列確實在當月發動了持續至6月24日的12天戰爭，讓該帳號進帳超過12萬8700美元（約407萬元新台幣）。

根據Polymarket帳號歷史紀錄顯示，該帳號也曾準確預測6月20日以色列對伊朗的空襲行動，並在6月21日押注美國對伊朗發動代號「午夜重錘行動」的軍事行動，這些賭注都顯示出帳號持有者似乎掌握了兩國軍事行動的內部資訊。

過去一週，以色列在1月底前攻擊伊朗的機率一度低至16%，但在數則X平台貼文曝光該帳號的驚人戰績後，發生機率已飆升至35%。該帳號原本的使用者名稱為「RicoSauve666」，在社群媒體關注後於週四更名為Rundeep。

